ريال مدريد يخسر أمام ليفانتي بعد عقم تهديفي تاريخي

المصدر: (أ ف ب)

تمكن ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، من تسجيل أول هدف له منذ نحو شهر، بعدما حطم السبت الرقم القياسي لأطول فترة عقم تهديفي في تاريخه، وذلك ضد ضيفه ليفانتي السبت ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكانت أطول فترة دون تسجيل أي هدف لريال قد امتدت 464 دقيقة، وتعود الى موسم 1984-1985. ووصل الفريق الملكي اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو الى الدقيقة 465 دون أي هدف بعد مرور 11 دقيقة على انطلاق الشوط الثاني من المباراة وهو متأخر بنتيجة صفر-2 بهدفين لخوسيه لويس موراليس وروجيه مارتي من ركلة جزاء في الشوط الأول.

الا أن ريال تمكن بعد ذلك من تقليص الفارق عبر البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 72، ما جعل فترة العقم التهديفي الأطول في تاريخه الممتد 116 عاما، تصل الى ثماني ساعات ودقيقة واحدة (481 دقيقة).

ويعود الهدف الأخير لريال الى 22 سبتمبر وسجله ماركو أسنسيو في مرمى إسبانيول (1-صفر) في المرحلة الخامسة من الليغا، وفشل من بعدها في التسجيل في أربع مباريات: ضد إشبيلية وأتلتيكو مدريد وألافيس في الدوري المحلي، وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ريال منافسات الموسم الحالي بقيادة مدربه الجديد جولن لوبيتيغي الذي خلف الفرنسي زين الدين زيدان بعد إعلان الأخير رحيله بنهاية الموسم الماضي، وفي غياب أبرز هدافيه في الأعوام الماضية، أي البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل هذا الصيف الى يوفنتوس الإيطالي.