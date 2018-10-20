ألافيس ينتزع صدارة الليغا مؤقتاً

المصدر: أ ف ب

واصل ديبورتيفو ألافيس بدايته الجيدة هذا الموسم وانتزع الصدارة مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ديبورتيفو ألافيس بفوزه الثاني تواليا والخامس هذا الموسم، إلى لاعب وسطه توماس بينا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58 بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من فيكتور لاغوارديا.

ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام اشبيلية المتصدر السابق، الذي يحل ضيفا على برشلونة حامل اللقب غدا السبت، فيما تجمد رصيد سلتا فيغو عند 10 نقاط وبقي في المركز العاشر.

ويلعب السبت أيضا ريال مدريد مع ليفانتي، فالنسيا مع ليغانيس، وفياريال مع أتلتيكو مدريد.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات رايو فايكانو مع خيتافي، وإيبار مع أتلتيك بلباو، وهويسكا مع إسبانيول، وريال بيتيس مع بلد الوليد، على أن تختتم الاثنين بلقاء ريال سوسييداد مع جيرونا.