تغريم مانشستر يونايتد 15 ألف يورو

المصدر: لندن - أ ف ب

غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي مانشستر يونايتد 15 ألف يورو، وحذّر مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب الوصول المتأخر إلى ملعب «أولد ترافورد» خلال استضافته فالنسيا الإسباني مطلع الشهر الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفرضت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي غرامة على نادي «الشياطين الحمر» بقيمة 5 آلاف يورو لتأخر وصول حافلة فريقه، وأخرى بقيمة 10 آلاف يورو لتأخر انطلاق المباراة، فيما تمّ تحذير مدربه مورينيو بسبب التأخير أيضاً.

وأدى الوصول المتأخر لحافلة مانشستر يونايتد إلى تأخر انطلاق المباراة 5 دقائق في الثاني من أكتوبر الجاري.