لاعبة دولية تتلقى تهديدات بالقتل بسبب هدف

المصدر: (د ب أ)

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن اللاعبة الدولية الإنجليزية كارن كارني تلقت تهديدات بالقتل عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، عقب المباراة التي جمعت بين نادي تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه، طالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من السلطات الأمنية التدخل في هذا الموضوع، كما طالب الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل من أجل الحد من هذه الظاهرة.

يشار إلى أن كارني، لاعبة وسط تشيلسي، سجلت أول أمس الأربعاء الهدف الوحيد في المباراة المذكورة لتتلقى بعد ذلك ثلاث رسائل من أحد الأشخاص أعرب خلالها عن أمنيته بأن تصاب بمرض "السرطان".

وردت اللاعبة عبر انستغرام، حيث قالت: "عجبا لهؤلاء الناس"، ليقوم بعد ذلك المدير الفني للمنتخب الإنجليزي للسيدات بمشاركة هذه الرسالة، وقال: "الرسالة التي بعثوا بها لإحدى لاعباتي مشينة للغاية، انستغرام هل ستفعل شيئا؟".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له أمس الخميس: "نحن نشعر بالرعب والانزعاج من الاعتداء الموجه ضد كارن كارني عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

محمل الجد بشكل كبير ونعرب عن مساندتنا الكاملة لكارن، الإهانات التي تتعرض لها اللاعبات على مواقع التواصل الاجتماعي هي أمر خطير ونطالب الشرطة وشركات التواصل الاجتماعي بأن يقوموا بكل ما هو ممكن من أجل الحد من هذه الظاهرة المتنامية".

وبدأت كارني مشوارها مع المنتخب الإنجليزي للسيدات في 2005 ولعبت 131 مباراة دولية منذ ذلك الحين.

