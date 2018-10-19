مورينيو في امتحان بالغ الصعوبة في لندن

المصدر: ا ف ب

سيبقى مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو،أمام امتحان بالغ الصعوبة في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يقود مانشستر يونايتد المأزوم لمواجهة فريقه السابق تشيلسي السبت، في لندن.

وكان مورينيو قلص من حدة الضغوط الملقاة على عاتقه بعدما قلب فريقه تأخره أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين إلى فوز 3-2 في اللحظات القاتلة قبل فترة التوقف الدولية.

لكن يونايتد يحتل مركزاً ثامناً مخيباً بعد خسارته 3 مباريات في 8 جولات، ليبتعد بفارق 7 نقاط عن ثلاث الصدارة مانشستر سيتي حامل اللقب وتشيلسي وليفربول.

مورينيو ذكر جماهير تشيلسي أنه قاد الـ"بلوز" إلى إحراز لقب الدوري 3 مرات على فترتين، بيد أنه خسر 3 مرات مع يونايتد لدى زياراته إلى ملعب ستامفورد بريدج حيث لم ينجح فريقه في هز الشباك (مرة في الدوري ومرتان في الكأس).

وبحال خسارة يونايتد، ستتعرض آماله في إحراز اللقب للمرة 21 في مسيرته (رقم قياسي) إلى ضربة كبيرة ولو أن الموسم لا يزال في بداياته.

ويحتاج مورينيو إلى بداية قوية قبل فترة التوقف الدولية المقبلة، إذ يواجه يوفنتوس الإيطالي مرتين في دوري أبطال أوروبا ويحل أيضاً على مانشستر سيتي القوي.

في المقابل، يعول الإيطالي ماوريتسيو ساري على الأداء الرائع لنجمه البلجيكي إدين هازارد، وأعاد ساري البسمة لجماهير الفريق الأزرق بعد الأسلوب الدفاعي الذي طبقه مواطنه أنطونيو كونتي.

وقال هازارد الذي يملك في رصيده 8 أهداف حتى الآن: "أحب هذا النوع من اللعب، هو مختلف تماماً عن كونتي أو مورينيو سابقاً، نملك الكرة أكثر، لذا الأمر جيد بالنسبة لي".

وبعد تعادلهما سلبياً في مباراة قمة، يبحث مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول عن العودة إلى سكة الفوز، فيستضيف الأول بيرنلي الثاني عشر ويحل الثاني على هادرسفيلد الثامن عشر.

في المباراة الأولى، يعول المدرب الإسباني بيب غوارديولا على تشكيلة نجوم يتقدمها رحيم سترلينغ الذي قاد بلاده إلى فوز لافت على أرض إسبانيا 3-2 في دوري الأمم الأوروبية.

ونجح سترلينغ (23 عاماً)، المرشح للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، بتسجيل هدفين بعد صيام طويل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015 مع منتخب "الأسود الثلاثة"، علماً بأنه سجل 22 هدفاً في آخر 40 مباراة في الدوري.

وتنفس جمهور سيتي الصعداء بعد عودة النجم البلجيكي كيفن دي بروين إلى التمارين إثر إصابة قوية في بداية الموسم.

في المقابل، يعيش مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب قلقاً بسبب إصابات لاعبيه وفشل "الحمر" بتحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات.

وحقق ليفربول مع الثلاثي المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم الماضي، السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو، بداية صاروخية وفاز 7 مرات، بيد أنه تعادل مرتين في الدوري وخسر أمام نابولي الإيطالي في دوري الأبطال وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية.

بيد أن ليفربول يبحث عن التعويض أمام هادرسفيلد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري، قبل مواجهة النجم الأحمر الصربي في دوري الأبطال.

وعاد لاعبو ليفربول مانيه، صلاح، الهولندي فيرجيل فان دايك والغيني نابي كيتا في وقت مبكر من فترة التوقف الدولية لإصابات متفرقة، كما يعاني جيمس ميلنر من إصابة عضلية.

وانتقد كلوب الفترة القصيرة التي حصل عليها لاعبوه بعد المونديال لالتقاط أنفاسهم "الناس تسأل لماذا كانت المباراة ضد سيتي أقل قوة، شبان مثل جوردان (هندرسون) ارتاحوا لأسبوعين فقط بعد كأس العام، الآن يخوض اللاعبون دوري الأمم الأوروبية وهي أكثر مسابقة لا معنى لها العالم".