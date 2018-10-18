تزايد فرص مشاركة صلاح بمباراة هدرسفيلد

المصدر: وكالات

شارك النجم المصري محمد صلاح، الخميس، في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة إي سواتيني، الجمعة، مما يعتبر مؤشرا على إمكانية مشاركته في مباراة ليفربول ضد هدرسفيلد السبت المقبل.

وخاض الثنائي صلاح وفيرجيل فان ديك، الذي تعرض أيضا لإصابة مع منتخب هولندا، تدريبات ليفربول كاملة، ليشكل الأمر مصدر راحة للمدرب يورغن كلوب الذي يعاني عدد من لاعبيه إصابات مختلفة.

وتعد إصابتي صلاح وفان ديك الأقل خطرا بين اللاعبين، العائدين بإصابات بعد اللعب مع منتخباتهم، خاصة وأنهما عادا مبكرا من فترة المباريات الدولية.