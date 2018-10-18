محاكمة رئيس برشلونة السابق بتهم تبييض الأموال

المصدر: أ ف ب

سيحاكم الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني ساندرو روسيل بتهم تبييض الأموال المرتبطة ببيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات منتخب البرازيل، بدءا من شهر فبراير المقبل، بحسب ما عملت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي.

وستبدأ اجراءات المحاكمة في 25 فبراير في المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد، ومن المتوقع عقد جلسات استماع في 26 و27 فبراير ثم بين 11 و14 مارس و25 و27 منه.

وإلى جانب روسيل، الذي طالبت النيابة العامة بسجنه لمدة 11 عاما ودفعه غرامة 59 مليون يورو، ستحاكم في هذه القضية زوجته، بالإضافة إلى محام أندوري وثلاثة أشخاص آخرين.

ودخلت حسابات روسيل وزوجته في إسبانيا وأندورا نحو 15 مليون يورو، من العمولات غير الشرعية المتعلقة ببيع حقوق النقل التلفزيوني.

وركز العقد المبرم العام 2006 على حقوق نقل 24 مباراة ودية لمنتخب البرازيل ووقعه رئيس الاتحاد البرازيلي السابق ريكاردو تيكسييرا في شركة تتخذ من جزر كايمان مقرا لها.

وبحسب القضاء، نال روسيل المحتجز منذ مايو 2017 نحو 6,8 مليون يورو وتيكسييرا نحو 8,4 مليون يورو من دون علم الاتحاد.

وتم تحويل 5 ملايين يورو مرتبطة بعقد رعاية لـ"سيليساو" من شركة نايكي للتجهيزات الأميركية التي عمل روسيل لصالحها في البرازيل، لحساب في أندورا مرتبط بروسيل، الذي رأس برشلونة بين 2010 و2014.