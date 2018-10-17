كيف دافع راموس عن نفسه بعد هجوم الصحافة الإنجليزية؟

المصدر: د ب ا

دافع اللاعب الإسباني سيرخيو راموس عن نفسه أمام انتقادات الصحافة الإنجليزية له بسبب تعمده ايذاء رحيم سترلينج مستعرضا أحد المقاطع المصورة ليثبت أنه لم يقم بدهس اللاعب الإنجليزي، كما يتهمه البعض، وذلك خلال المباراة التي جرت أول أمس الاثنين بين إسبانيا وإنجلترا في بطولة دوري أمم أوروبا.

ونشر راموس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للواقعة المثيرة للجدل خلال المباراة المذكورة، وأظهر المقطع المصور أن المدافع الإسباني لم يفعل شيئا سيئا ضد سترلينج.

وكتب راموس بجانب الفيديو: ليس هناك شيء آخر يقال".

وأعربت الصحف الإنجليزية عن امتعاضها الشديد من واقعة الدهس المزعومة، ووصفت سلوك اللاعب الإسباني بـ "المشين" و"المخزي".

يذكر أن إنجلترا فازت باللقاء بنتيجة 3 / 2 لتضع نهاية لسلسلة المباريات بدون هزيمة للمنتخب الإسباني.