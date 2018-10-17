برشلونة يوبخ رونالدينيو ويرد على هجوم مارادونا على ميسي

وجه نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رسالة توبيخ للاعب البرازيلي رونالدينيو الذي يشغل منصب سفير النادي الكتالوني، بسبب دعمه للمرشح لرئاسة البرازيل، جاير بولسونارو.

وقال المتحدث باسم برشلونة، جوسيب بيبيس: "قيمنا الديموقراطية لا تتفق مع الكلمات التي سمعناها من هذا المرشح".

وأضاف: "على أي حال نحن نحترم حرية التعبير والكلمات التي قالها رونالدينيو".

وكان النجم البرازيلي السابق قد بعث مؤخرا برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيها الجماهير البرازيلية بالتصويت لصالح بولسونارو.

وقال رونالدينيو في رسالته: "من أجل برازيل أفضل، أريد السلام والأمن وشخصاً يمنحنا الفرحة من جديد، لقد اخترت أن أعيش في البرازيل وأرغب في أن تكون البرازيل أفضل للجميع".

وترك بيبيس الباب مفتوحا أمام احتمالات انهاء برشلونة لصلته باللاعب البرازيلي السابق، حيث أوضح قائلا: "لم نتخذ قرارا بعد بخصوص هذا الشأن، سنبحث هذا في المستقبل".

ومن جهة أخرى رد برشلونة على اللاعب الأرجنتيني السابق دييجو ارماندو مارادونا بعد الهجوم الذي شنه على نجم الفريق ليونيل ميسي مؤكدا أن هذا الأخير يعد مثالا يحتذى به داخل وخارج الملعب.

وكان مارادونا قد شن هجوما لاذعا على ميسي خلال الأيام الماضية، حيث قال: "لا يجدي نفعا أن تجعل قائدا فتى يذهب إلى المرحاض 20 مرة قبل أن يلعب أي مباراة".

وقال جوسيب بيبيس، المتحدث باسم النادي الكتالوني ردا على مارادونا: "هناك عبارات تصف نفسها بنفسها، نحن لدينا شخص يصف نفسه بنفسه مع التزام الصمت، ميسي مثال يحتذى به داخل وخارج الملعب ولهذا لن نرد على هذه التصريحات".

ونفى المتحدث باسم برشلونة أن ناديه سوف يناقش مسألة تحسين عقد ميسي الذي ينتهي في 2021.