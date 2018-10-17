فرنسا تقلب تأخرها أمام ألمانيا إلى فوز 2 / 1 في دوري أمم أوروبا

المصدر: (د ب أ)

قلب المنتخب الفرنسي بطل العالم تأخره بهدف أمام ضيفه المنتخب الألماني إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول بدوري أمم أوروبا.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله توني كروس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وتعادل أنطوان غريزمان للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 62 قبل أن يسجل أنطوان غريزمان الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الألماني عند نقطة واحدة.

ويتبقى للمنتخب الفرنسي مباراة وحيدة أمام المنتخب الهولندي ستقام يوم 16 نوفمبر المقبل، فيما يتبقى مباراة وحيدة للمنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي يوم 19 من ذات الشهر.

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):



فرنسا 3 2 1 0 4 2 7

هولندا 2 1 0 1 4 2 3

المانيا 3 0 1 2 1 5