راموس يواصل اعتدائه على منافسيه

المصدر: وكالات

مازال المدافع الإسباني سيرجيو راموس يمارس عادته في الاعتداء على لاعبي المنافسين، وكان ضحيته هذه المرة رحيم سترلنغ مهاجم منتخب إنجلترا.

وخسر المنتخب الإسباني على ملعبه أمام إنجلترا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الاثنين، في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث سجل القائد هدف إسبانيا الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

إلا أن راموس دهس بحذائه قدم سترلنغ خلال شوط المباراة الثاني دون كرة، في لقطة لم يرها الحكم البولندي سيمون ماركسينياك لكن رصدتها الإعادات التلفزيونية.

وكان من الممكن أن تكلف الواقعة قائد ريال مدريد الإسباني بطاقة حمراء، تضاف إلى سجله العامر بالعقوبات سواء مع النادي أو المنتخب.

يشار إلى أن المدافع الصلب أثار ضجة عارمة في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، حين تدخل بلعبة خشنة على مهاجم ليفربول محمد صلاح في منتصف الملعب، ليخرج "مو" من الملعب مصابا، ويفوز ريال مدريد باللقب لاحقا وسط اتهامات عدة لراموس بتعمد إيذاء النجم المصري.