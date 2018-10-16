إنجلترا تهزم إسبانيا 3-2 في عقر دارها بدوري الأمم الأوروبية

المصدر: وكالات

فازت إنجلترا 3-2 على مضيفتها إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الاثنين لتنعش آمالها في المجموعة الرابعة للدرجة الأولى في المسابقة القارية الجديدة.

وضع رحيم سترلينغ إنجلترا في المقدمة على عكس سير اللعب في الدقيقة 16 بعد هجمة مرتدة سريعة وضاعف ماركوس راشفورد الغلة بعد مرور 30 دقيقة من تمريرة رائعة للقائد هاري كين.

وعاد سترلينغ، الذي غاب عن التسجيل مع إنجلترا لثلاث سنوات، ليهز الشباك مجددا من تمريرة أخرى من كين ليمنح فريق المدرب جاريث ساوثجيت تقدما كبيرا قبل الاستراحة أمام إسبانيا التي كانت قد سجلت 12 هدفا في آخر ثلاث مباريات وفازت على إنجلترا 2-1 الشهر الماضي.

وقلصت إسبانيا الفارق بضربة رأس من البديل باكو الكاسير قبل مرور ساعة من اللعب وكادت أن تحصل على هدف آخر من خطأ جوردان بيكفورد رغم أن الحارس منع رودريجو مورينو من التسجيل وسط مطالبات من أصحاب الأرض باحتساب ركلة جزاء.

وسجل القائد سيرغيو راموس ثاني أهداف إسبانيا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع في آخر لعبة في المباراة.

وتتصدر إسبانيا المجموعة بست نقاط بعد ثلاث مباريات بينما تحتل إنجلترا المركز الثاني بأربع نقاط وتتذيل كرواتيا الترتيب بنقطة وحيدة لكن وصيفة بطل كأس العالم خاضت مباراة أقل.