ماتيوس: نوير لا يصلح لحراسة عرين المانشافت

المصدر: د ب ا

يرى القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، لوثر ماتيوس، أن الحارس الحالي للفريق، مانويل نوير، يمر بحالة من التراجع في مستواه الفني، مؤكدا أن مارك تيرشتيغن يجب أن يكون الحارس الأساسي للماكينات الألمانية.

وقال ماتيوس في عموده الذي نشره اليوم موقع "سكاي سبورت دوت دي إي": "في الوقت الراهن مانويل نوير لا يتمتع بحالة جيدة ولا الثقة التي كان يتمتع بها قبل إصابته الخطيرة، لم يستعد مستواه الذي اختير بفضله أربع مرات كأفضل حارس في العالم".

ويعد نوير/32 عاما/ في الوقت الحالي قائدا للمنتخب الألماني وكان أحد الأعمدة الرئيسية لهذا الفريق الذي فاز بلقب بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

بيد أن حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني تعرض لإصابة في القدم في نهاية موسم 2016 /2017 وشارك مع ألمانيا في مونديال 2018 بروسيا ضمن التشكيلة الأساسية رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية قبل تلك البطولة طوال ثمانية أشهر.

وأشار ماتيوس إلى أن مدرب المنتخب الألماني، يواكيم لوف، يجب أن يوكل مهمة حراسة عرين "المانشافت" إلى تيرشتيغن/26 عاما/.

وتابع ماتيوس، الفائز مع ألمانيا بالمونديال عام 1990، قائلا: "إنه حارس من طراز عالمي وقد برهن على هذا في برشلونة طوال عدة أعوام، أعتقد أنه فاز شيئا فشيء بفرصة اللعب في مباراة مهمة حتى ولو كان نوير جاهزا".

وودعت ألمانيا بطولة كأس العالم الأخيرة مبكرا مع وجود مانويل نوير في مركز حراسة المرمى، حيث سقطت في الدور الأول، والآن تعاني من موقف متأزم للغاية في بطولة دوري أمم أوروبا.

وخسر المنتخب الألماني يوم السبت الماضي 3 / صفر أمام هولندا وأصبح يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، خلف كل من هولندا (ثلاث نقاط) وفرنسا (أربع نقاط).

ويستعد منتخب الماكينات الألمانية لمواجهة فرنسا غدا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، فهزيمته غدا تعني هبوطه من القسم الأول للبطولة الأوروبية الجديدة.

وقسمت بطولة دوري أمم أوروبا المنتخبات الـ 12 الأفضل في القارة العجوز على أربعة مجموعات، حيث يصعد أبطال المجموعات المذكورة إلى دور فاصل مكون من أربع فرق، فيما تهبط المنتخبات أصحاب المراكز الأخيرة للقسم الثاني.