منتخب أوروبي يحقق اليوم أول فوز رسمي في تاريخه

المصدر: أ ف ب

حقق منتخب جبل طارق المتواضع أول فوز رسمي في تاريخه بعد 22 خسارة على حساب مضيفه الأرميني 1-صفر، السبت ضمن المستوى الرابع من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وسجل هدف الفوز قائد جبل طارق روي شيبولينا من ركلة جزاء في الدقيقة 50 في العاصمة يريفان.

وهذا الفوز الثالث للمنطقة الخاضعة لإدارة بريطانيا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد وديتي مالطا في 2014 ولاتفيا في مارس الماضي.

وعزف المنظمون نشيد ليشتنشتاين قبل بداية المباراة، فغرد اتحاد جبل طارق "اعتذر الاتحاد الأرميني من رئيس بعثة جبل طارق في يريفان على الخطأ، وتم الاعتذار في الملعب الوطني".

ومنذ انضمام جبل طارق إلى الاتحاد الأوروبي في 2013، عانى منتخبها خسارات ثقيلة أمام بولندا 1-8 وصفر-7، وألمانيا وجمهورية ايرلندا صفر-7 في تصفيات كأس أوروبا 2016، فيما لقي أثقل خسارة أمام بلجيكا صفر-9 في تصفيات كأس العالم عام 2017.

وتبلغ مساحة جبل طارق 6 كيلومترات مربعة ويقطنها 33 ألف نسمة. وتقع المنطقة في أقصى جنوب اسبانيا على منطقة صخرية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وتطالب اسبانيا بإعادتها لسيادتها وإلغاء انتمائها الى التاج البريطاني.

