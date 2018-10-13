التحقيق في نتيجة سان جيرمان وريد ستار

المصدر: باريس - د ب أ

بدأ ممثلو الادعاء في فرنسا تحقيقات أولية حول مزاعم التلاعب بالنتائج فيما يتعلق بفوز باريس سان جيرمان الفرنسي على ريد ستار بلغراد 6 -‏‏ 1 الأسبوع الماضي.

وتم إبلاغ السلطات الفرنسية بأن مسؤولاً كبيراً في ريد ستار راهن بمبلغ كبير على خسارة فريقه بفارق خمسة أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب «بارك دو فرانس» يوم 3 أكتوبر، وفقاً لما ذكرته التقارير.

وأكد مصدر قضائي في باريس، أنه تم فتح تحقيق، ولكنه لم يعطِ أي تفاصيل.

ويتوقع نادي ريد ستار، أن يتم الوصول إلى حقيقة الأمر في أقصر وقت ممكن، للقضاء على أي شك في أن أي عضو بالنادي يشارك في أنشطة غير شريفة.