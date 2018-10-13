الهولندي فان باستن يترك منصبه في «فيفا»

المصدر: باريس - ا ف ب

سيترك النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن منصبه كمدير للتطوير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نهاية الشهر الجاري، بعد «اتفاق متبادل» بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي.

وتبوأ هداف أياكس أمستردام وميلان الإيطالي السابق منصبه في 2016، لكنه عبر عن رغبته بـ«تمضية وقت إضافي في هولندا مع عائلته»، بحسب ما ذكر «فيفا» الذي لم يغلق الباب أمام عودة النجم السابق. ويعد فان باستن «53 عاماً» من أفضل اللاعبين في تاريخ هولندا، وقد نال الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أعوام 1988 و1989 و1992. وكان مسؤولاً عن النواحي التقنية، من الابتكارات الفنية المرتبطة بكرة القدم.