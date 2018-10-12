هل حدث تلاعب في مباراة سان جرمان-النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا؟

المصدر: أ ف ب

فُتح تحقيق تمهيدي للاشتباه بتلاعب في مباراة باريس سان جرمان الفرنسي والنجم الأحمر الصربي ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بحسب ما كشف الجمعة مصدر مطلع، مؤكدا ما ذكرته سابقا صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتستهدف الشبهات إداريا للنادي الصربي راهن بمبلغ كبير على هزيمة فريقه بفارق خمسة أهداف، وفقا لهذا المصدر. وفاز سان جرمان بهذه المباراة التي أقيمت في 3 أكتوبر الحالي، بنتيجة 6-1.

وفتح التحقيق التمهيدي من قبل مكتب النيابة العامة الوطنية المالية في فرنسا وعهد إلى الخدمة المركزية للسباقات والألعاب في الشرطة القضائية.

ووفقاً لمصدر آخر على دراية بهذه القضية، وصل التنبيه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي أحاله إلى السلطات الفرنسية، لكن الاتحاد القاري شدد لوكالة فرانس برس أنه "لا نعلق أبدا على إمكانية، أو حتى وجود، تحقيقات متعلقة بتلاعب في المباريات حتى لا يتم المساس بمسار تحقيقات من هذا النوع".

وتابع "الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ينشر بيانات فقط في حالات/مباريات محددة ما أن تفتح اجراءات تأديبية و/أو اتخاذ قرارات".

وكشفت الهيئة التنظيمية الفرنسية للألعاب عبر الإنترنت أنه "لم يتم الكشف عن أي خروج عن المألوف في السوق الفرنسية للمراهنات أو في البلدان الشريكة لمجموعة كوبنهاغن (22 دولة غالبيتها من أوروبا) أو عن طريق نظام الرصد العالمي لليانصيب (شبكة يانصيب)".

وأشار مصدر ثالث قريب من الملف، إلى إن هذه المعطيات تشير بالتالي الى أن الرهانات تتم في "الأسواق الغريبة" حيث الرقابة فيها غير مشددة.

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن السلطات الكروية الأوروبية علمت قبل فترة وجيزة من المباراة عبر مخبر بأن مسؤولا كبيرا في نادي النجم الأحمر يستعد مع شركاء له على المراهنة بخمسة ملايين يورو على هزيمة فريقه بفارق خمسة أهداف، ما سيدر عليه أرباحا بعشرات الملايين.

وهذا المسؤول الصربي وضع عدة لاعبين أساسيين في الفريق بأجواء ما يعتزم القيام به.

وردا على سؤال من وكالة فرانس برس، أجاب نائب المتحدث باسم النجم الأحمر نيبويسا تودوروفيتش "لا أستطيع بأي حال من الأحوال التعليق على الأمر"، وذلك قبل أن يصدر بيان رسمي عن النادي الصربي نفى فيه هذه المزاعم "الفاضحة والمثيرة للاشمئزاز"، مضيفا "النجم الاحمر يرفض الشكوك المحيطة بمباراة باريس سان جرمان-النجم الأحمر ومشاركة أي شخص في النادي في تصرفات مخالفة للشرف".

وأشار النادي الصربي الى أنه يتوقع "أن تكشف الحقيقة في أقرب وقت ممكن وأن تتم تبرئتنا من أية شبهة بصلة أحد أعضاء النادي بهذه الأفعال".

ومن جهته، أعرب باريس سان جرمان في اتصال مع فرانس برس عن "ذهول هائل" و"سخط" حيال هذه المعلومات، فيما تحدثت صحيفة "ليكيب" عن اجتماع كان من المفترض أن يحصل بين رئيس سان جرمان والمسؤول الصربي الذي تحوم حوله الشبهات، لكنه ألغي.

لكن النادي الباريسي أكد في بيان أنه "لم يطلب، في أي وقت من الأوقات، من عضو في النادي مناقشة أمور غير تلك المتعلقة حصرا بتنظيم المباراة، وهي الاجتماعات والزيارات وغيرها من وجبات البروتوكولات الرسمية التي تقام على هامش كل مباراة من مباريات دوري أبطال أوروبا".

وأوضح "في هذه المناسبة، يذكر باريس سان جرمان بتعلقه بمبدأ أساسي في الرياضة، وهو نزاهة المسابقات، وبالتالي رفض أي شكل من أشكال الممارسة التي يمكن أن تشكك في هذه النزاهة".