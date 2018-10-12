ميلان يتّفق مع البرازيلي باكيتا ويفكّر في إبراهيموفيتش

المصدر: أ ف ب

أكد المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، البرازيلي ليوناردو الخميس ان اتفاقا قد تم التوصل إليه مع نادي فلامينغو البرازيلي للتعاقد مع لاعب وسطه الشاب لوكاس باكيتا، الذي تطمع العديد من الأندية الأوروبية في ضمه إلى صفوفها، مشيرا إلى إمكانية عودة العملاق الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف النادي اللومباردي.

وقال ليوناردو لوسائل الإعلام "لدينا اتفاق أساسي مع فلامينغو، لكن سوق (الانتقالات) لن يعاد فتحه قبل يناير، وبالتالي لا يزال هناك القليل من الوقت قبل أن يصبح الانتقال رسميا".

وأضاف "حاليا، هو لاعب فلامينغو، لا يزال لديه بعض المباريات في الدوري البرازيلي، ويتعين علينا الانتظار حتى 3 يونيو".

وتابع "الآن يمكننا أن نفكر فقط في الدوري المحلي والدوري الأوروبي، وليس في سوق الانتقالات".

وأكد المدير الرياضي للنادي اللومباردي التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية اليوم كون ميلان ظفر بصفقة التعاقد مع باكيتا (21 عاما) متفوقا على ناديي ليفربول الانجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وكشفت الصحف أن ميلان وافق على دفع 35 مليون يورو لاتمام التعاقد مع باكيتا، الذي انضم الى فلامينغو بعمر عشر سنوات، في صفقة قد تكون الأعلى للاعب برازيلي منتقل الى ناد ايطالي، مشيرة الى أن اللاعب خضع للفحص الطبي في ريو دي جانيرو الاربعاء ومن المتوقع انتقاله في يناير المقبل.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إلى أن باكيتا الذي يلعب في خط الوسط ويستطيع أن يلعب مهاجما أيضا وقع عقدا لخمس سنوات مقابل أجر سنوي 1.5 مليون يورو.

وكان باكيتا استدعي الى صفوف المنتخب البرازيلي للمرة الأولى في أغسطس الماضي لخوض المباراتين الوديتين ضد الولايات المتحدة والسلفادور.

وذكرت تقارير أن ليوناردو لعب دورا حاسما في اتمام الصفقة التي سيحصل من خلالها فلامينغو على 70 في المئة من قيمتها.

التفكير في إبراهيموفيتش

وبخصوص إبراهيموفيتش، أكد ليوناردو أن النادي "فكر أيضا" في التعاقد مع الدولي السويدي السابق الذي انضم إلى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي هذا الموسم ويرتبط معه بعقد حتى موسم 2019.

ولعب إبراهيموفيتش مع ميلان في الفترة من 2010 إلى 2012، حيث فاز معه بلقب الدوري المحلي قبل الانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي ومنه إلى مانشستر يونايتد الانجليزي.

وكان ليوناردو الذي لعب أيضا مع باريس سان جرمان وميلان، مدير كرة القدم في النادي الباريسي عندما انضم المهاجم السويدي إلى صفوفه.

وقال ليوناردو "من الطبيعي أن يكون هناك اتصال شخصي معه. عندما وصلنا إلى النادي، كنا نفكر في الأمر في البداية، حتى في سن الـ 37 يمكنه قيادة فريق".

وتابع "في الوقت الحالي، سوق الانتقالات مغلقة، يتعين علينا القيام بالأشياء بهدوء وعدم نسيان وجود قوانين اللعب المالي النظيف. نريد بناء فريق تنافسي".

وبالإضافة إلى موسميه مع ميلان، فاز السويدي قبلها بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي مع غريمه إنتر ميلان، كما لعب موسمين مع يوفنتوس.