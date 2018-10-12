هازارد يغلق الباب أمام الملكي

المصدر: لندن - أ ف ب

استبعد المهاجم البلجيكي لفريق تشلسي الإنجليزي ادين هازارد، أمس، إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الخاصة باللاعبين في يناير المقبل، رغم وجود شكوك أثيرت في الأيام الأخيرة حول استمراره مع ناديه الإنجليزي.

وكان هازارد ابن الـ 27 عاماً يتحدث لشبكة «سكاي سبورتس» في مؤتمر صحفي خاص بمباراة منتخب بلاده مع سويسرا المقررة اليوم.

ورداً على سؤال حول توقع قيامه بالخطوة في يناير المقبل، قال: «لا، نعم ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم، أنا لا أريد أن أكذب ولكنني أحلم بالانضمام إليه منذ كنت طفلاً».