لماذا حُذف تصويت "الكرة الذهبية" ؟

المصدر: البيان الالكتروني

حذف موقع مجلة "فرانس فوتبول" تصويت الجماهير لأفضل لاعب في العالم، بعد التفوق الواضح لكل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح.

وأدلى أكثر من 700 ألف قارئ بأصواتهم في استفتاء الموقع، وحصل ميسي وصلاح على حصة الأسد من الأصوات، بنسبة 79 في المئة.

وحصد النجم الأرجنتيني ميسي 48 بالمئة من الأصوات، فيما حصل صلاح على 31 مئة من الأصوات قبل أن تلغي المجلة الاستفتاء بعد أن صوت أكثر من 700 ألف شخص

ومن دون تبرير موقفها، قررت المجلة التي تمنح جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم سنويا، إزالة التصويت بعد أيام من فتحه للجماهير.

وتعتمد المجلة على أصوات عدد من الصحفيين والمختصين لتحديد الفائز بالكرة الذهبية سنويا، كما قررت فتح باب التصويت للجماهير كي يشاركوا في تحديد أفضل لاعب بشكل رمزي، من دون أن تأثر أصواتهم على الجائزة.

وفي المقابل، لم يحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو سوى على 8 بالمئة من الأصوات، كما حصل أفضل لاعب بالعالم حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الكرواتي لوكا مودريتش، على 2 بالمئة فقط ، بحسب سكاي نيوز.

وارتفعت الأصوات المعارضة على إلغاء التصويت "غير المبرر"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار بعض الخبراء إلى أن "فرانس فوتبول" أزالت التصويت لأنه أظهر بوضوح أن ميسي هو الذي يستحق الجائزة، وهو ما يعارض "نيتها" في منح الجائزة للاعب آخر، وسط تكهنات أن يفوز أنطوان غريزمان بها.