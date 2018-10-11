هازارد يستبعد إمكانية انتقاله الى ريال مدريد

المصدر: ا ف ب

استبعد المهاجم البلجيكي لفريق تشلسي الإنجليزي ادين هازارد الخميس امكانية انتقاله الى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الخاصة باللاعبين في يناير المقبل، على رغم وجود شكوك أثيرت في الأيام الأخيرة حول استمراره مع ناديه الإنجليزي.

وكان هازارد ابن الـ 27 عاما يتحدث لشبكة "سكاي سبورتس" في مؤتمر صحافي خاص بمباراة منتخب بلاده مع سويسرا المقررة الجمعة.

وبسؤاله عن شرط انتقاله الى اسبانيا تمهيدا لإحرازه جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، قال مبتسما "ربما لأجل ذلك، أود الذهاب (الى إسبانيا)".

وردا على سؤال حول توقع قيامه بالخطوة في يناير المقبل، قال هازار:"لا".

واضطلع هازارد بدور فاعل مع فريقه تشلسي صاحب السجل النظيف من الخسارة في ثماني مباريات في الدوري الإنكليزي تحت قيادة المدرب الايطالي الجديد ماوريتسيو ساري، وسجل ثمانية اهداف في كل المباريات التي خاضها مع فريقه في كافة المسابقات.

وتألق هازارد في صفوف منتخب بلجيكا في مونديال روسيا وساهم في قيادته الى المركز الثالث، وقال "ان الوقت قد حان ربما" لمواجهة تحد جديد، مع إعطاء الأفضلية لريال مدريد كوجهة محتملة له.

وقال بعد فوز فريقه تشلسي على مضيفه ساوثمبتون 3-صفر الأحد الماضي:"ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم. لا أريد أن أكذب اليوم. أحلم بالانضمام اليه منذ كنت طفلا".