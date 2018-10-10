ميسي .. في السيرك

المصدر: د ب ا

أكد أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن سيرك دو سوليه الكندي سيقدم عملا فنيا يستقي موضوعه من حياته الشخصية.

وكشف ميسي عن هذا الأمر عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" واضعا صورة له وهو يرتدي قميصا لفرقة المسرح الكندي الشهير.

وقال اللاعب الأرجنتيني: " أشعر بالفخر وأنا أعلن عن عمل جديد لسيرك دو سوليه في 2019 يعتمد على قصة حياتي وشغفي بكرة القدم".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها النجم الأرجنتيني تجربة مماثلة، حيث إنه في 2014 خرج إلى النور فيلم يحمل اسمه وأخرجه المخرج الإسباني اليكس دي لا اجليسيا وتناول موضوعه سرد المسيرة الرياضية لميسي.

ويعد ميسي/ 31 عاما/ أحد أفضل اللاعبين عبر تاريخ كرة القدم، وقد فاز النجم الأرجنتيني بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا وتسعة ألقاب في الدوري الإسباني وخمس كرات ذهبية والكثير من الألقاب الأخرى.