مبابي يدخل تاريخ الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - د ب أ

لا يزال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، يحقق أرقاماً قياسية لم يسبقه إليها غيره في هذه السن الصغيرة، فقد أصبح نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أول من أمس، أصغر لاعب يسجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في الدوري الفرنسي لكرة القدم. وكانت شركة «أوبتا سبورت»، المتخصصة في جمع الإحصاءات الرياضية، هي من كشفت هذه المعلومة أول من أمس. وأكدت الشركة المذكورة، أنه منذ انطلاق مسابقة الدوري الفرنسي للمرة الأولى قبل 45 عاماً، لم يسجل أي لاعب أربعة أهداف في إحدى مبارياتها، وهو يقل عمره عن 19 عاماً وتسعة أشهر (عمر مبابي).

13

وسجل النجم الشاب أهدافه الأربعة أول من أمس، في شباك أولمبيك ليون في غضون 13 دقيقة فقط. وأحرز مبابي الهدف الأول في الدقيقة 61، ثم سجل مرة أخرى في الدقائق 66 و69 و74 من المباراة التي اكتسح فيها باريس سان جيرمان منافسه أولمبيك ليون بخماسية نظيفة.

ويعتبر مبابي أحد أبرز اللاعبين الواعدين في العالم، فقد أصبح في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي توج بها مع فرنسا، أول لاعب يقل عمره عن 20 عاماً يسجل هدفين في الأدوار الإقصائية منذ مونديال 1958، عندما حقق البرازيلي بيليه هذا الإنجاز.

يشار إلى أن مبابي ثالث أصغر لاعب في التاريخ يخوض نهائي المونديال، وذلك عندما شارك مع فرنسا أمام كرواتيا في نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وهو يبلغ من العمر 19 عاماً و207 أيام. وسجل مبابي هدفاً في تلك المباراة، التي فازت بها فرنسا بنتيجة 4 - 2.