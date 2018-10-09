هونيس يدعم كوفاتش «حتى النهاية»

المصدر: برلين - أ ف ب

أكد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الماضية، دعمه لمدربه الكرواتي كوفاتش «حتى النهاية»، في مواجهة الضغوط الذي يواجهها جراء عدم تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية، لا سيما الخسارة القاسية على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 0 -3 في المرحلة السابعة السبت.

وقال هونيس لمجلة «كيكر» أمس «سأدافع عنه حتى النهاية». وفي تصريح منفصل، أبلغ هونيس صحيفة «زيدويتشه تسايتونغ» أنه سيقف الى جانب (كوفاتش) «بصرف النظر عما يمكن أن يحصل في الأسابيع المقبلة».

وتولى كوفاتش المدرب السابق لإينتراخت فرانكفورت، قيادة بايرن بعد نهاية الموسم الماضي، خلفا للمخضرم يوب هاينكس الذي كان قد عاد في بدايات موسم 2017-2018، عن اعتزاله للإشراف مجددا على الإدارة الفنية بعد إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وقاد هاينكس الفريق للتتويج بلقب البوندسليغا للمرة السادسة تواليا.

انعدام وزن

إلا أن النادي البافاري يمر في مرحلة من انعدام الوزن، ولم يحقق الفوز في أي من مبارياته الأربع الأخيرة، وخسر مرتين بينهما سقوط مذل على أرضه أمام مونشنغلادباخ أدى الى تراجعه للمركز السادس في الترتيب.

إلا أن هونيس رفض الحديث عن ذعر ينتاب النادي بسبب هذه النتائج، قائلاً «ثمة سكينة كاملة في الفريق». إلا أن المدرب كوفاتش يدرك أن صبر الإدارة قد ينفد إذا فشل في إخراج الفريق من حالة انعدام الوزن التي يمر بها.

وقال المدرب البالغ 46 عاماً «أعرف الآليات في كرة القدم، وأنا أعلم أن الوقت يمر بشكل مختلف في نادي بايرن ميونيخ أكثر من أي مكان آخر». ودخلت البطولات الوطنية الأوروبية في استراحة المباريات الدولية لفترة نحو أسبوعين. وستكون المباراة المقبلة لبايرن في 20 أكتوبر عندما يحل ضيفا على فولفسبورغ في المرحلة الثامنة.