مان سيتي.. درس في الدعم المعنوي

المصدر: دبي - مجتبى فاروق

في اللحظات القاتلة من المباراة، وفي ظل انتظار لانتصار غاب 15 عاماً، كانت هذه الظروف التي أضاع خلالها الجزائري رياض محرز ضربة جزاء لفريقه مانشستر سيتي أمام منافسه الأكثر توقعاً على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليفربول في ملعب أنفيلد.

ولكن ما حدث بعد المباراة كان درساً من مان سيتي ومدربه بيب غوارديولا في كيفية الدعم المعنوي للاعبين، ونسيان ما حدث، والتفكير في المستقبل، والاستفادة من الأخطاء التي حدثت في الماضي، وهو النهج الذي يمضي عليه مانشستر سيتي، الذي بات الآن قوى عظمى في عالم كرة القدم العالمية، فبعد نهاية مباراة أنفيلد أول من أمس، توجه غوارديولا مباشرة إلى رياض محرز، وهنأه أولاً على المستوى الذي قدمه داخل الملعب.

ثم دعمه بقوة طالباً منه نسيان ما حدث والتفكير في المستقبل، كما قدم مدرب مان سيتي اعتذاره للاعب البرازيلي غابريال جيسوس، الذي كان يريد أن ينفذ ضربة الجزاء، وهو اعتذار لم نعتده من المدربين، ولكن هذه هي الروح التي يتعامل بها مانشستر سيتي والأسلوب الذي يعالج به حامل لقب الدوري الإنجليزي كل الإخفاقات اللحظة التي يمر بها عبر المباريات بالاستفادة منها مستقبلاً، والعمل على تفاديها وعدم تكرارها من جديد.

وفي تصريحات بعد المباراة نشرتها وسائل إعلام بريطانية أمس كشف غوارديولا عن سر تفضيله لمحرز على جيسوس، من أجل تنفيذ ركلة الجزاء وقال المدرب الإسباني: المتخصص الأول في الفريق هو سيرجيو أغويرو، وكان حينها قد غادر الملعب فكان علي أن أختار بين جيسوس ومحرز، وفضلت أن أمنح محرز هذه الفرصة.

وعن قراره هذا رغم عن سجل محرز الضعيف في تنفيذ ضربات الجزاء، حيث أهدر 5 ضربات جزاء من أصل آخر 9 ضربات نفذها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت المرة الأخيرة تحديداً التي أهدر فيها ضربة جزاء عندما كان لاعباً لليستر سيتي، وذلك في مواجهة فريقه الحالي مانشستر سيتي في مايو عام 2017.

قال غوارديولا: لقد أثبت محرز نجاحاً كبيراً في التعامل مع ضربات الجزاء خلال تدريبات الفريق، ورأيت أنه مناسب جداً لتنفيذ هذه الضربة في هذا التوقيت بالتحديد، ولكن هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، وأي لاعب كان من الممكن أن يخفق في تسجيل هذه الركلة الجزائية، المهمة أن محرز سيستفيد من هذا الموقف مستقبلا، وأعتقد بنه لن يخطئ عند تنفيذ ضربة الجزاء المقبلة، نحن نستفيد من الأخطاء التي نقع فيها، ونأخذ منها الدرس ونتعامل معها بإيجابية.

كان هذا قراري، بعد ما رأيت ما يقوم به محرز في التدريبات، كنت على ثقة من نجاحه، وأن هذا النجاح سيمنحه الثقة، التي تساعده على استعادة المستوى الذي أبهر به الجميع قبل موسمين من الآن.

اعتذار

وأثبت الإسباني مجدداً أنه مدرب من طراز نادر، فبالإضافة إلى قدراته التدريبية التي ساعدت مان سيتي على تحطيم الأرقام القياسية في الموسم الماضي ها هو غوارديولا يؤكد أنه لا يخشى الاعتذار من لاعبيه، على الرغم من أن الكثير من الأسماء في عالم التدريب لا تقوم بالاعتذار للاعبين متى ما اتخذ قرار، ومهما كانت نتيجة هذا القرار، ولكن المدرب الإسباني كان شجاعاً جداً وهو يعتذر للبرازيلي غابريال جيسوس بعد اتخاذه قرار تنفيذ محرز لضربة الجزاء.

وقال غوارديولا: أعرف أن جيسوس كان راغباً في تنفيذ هذه الركلة، أنا اتخذت قراري بأن ينفذها محرز، وأعتذر لجيسوس عن حرمانه من تنفيذ هذه الركلة التي أعرف أنه كان يثق جداً في نفسه، بأنه سينفذها بنجاح، ومرة أخرى أقول هذه الأشياء تحدث في عالم كرة القدم وعلينا أن نتعلم مع الجوانب الإيجابية فيها ونستفيد من السلبيات.

تأكيد

من ناحيته أكد البرازيلي جيسوس عن دعمه الكامل لزميله رياض محرز مضيفاً في تصريحات نشرتها وسائل إعلام بريطانية أمس: أساند محرز تماماً، وسأدعمه بقوة متى ما طلب منه المدرب تنفيذ ركلة جزاء مرة أخرى، بالطبع كنت أرغب في تنفيذ هذه الركلة، وكنت على ثقة من نجاحي في تنفيذها، لقد تدربت أنا ومحرز كثيراً على تنفيذ ركلات الجزاء في تدريبات الفريق، وفي النهاية كان قرار المدرب بأن ينفذها محرز.

وعن إحساسه بعد تفضيل غوارديولا لمحرز عليه في تنفيذ هذه الركلة قال جيسوس: لم أكن سعيداً أعرف بأنني أخفقت في آخر ضربتي جزاء نفذتها للفريق، لكنني تدربت كثيراً، كنت أتمنى الحصول على هذه الفرصة، ولكن هو في النهاية قرار المدرب، كنت أريد أن أساهم في فوز الفريق، لكن المهم أننا لم نتعرض للخسارة في نهاية الأمر أقولها مجدداً، تحدث مع المدرب واعتذر مني، وهذا هو الأسلوب الذي يمضي به مان سيتي، طوينا هذه الصفحة ونركز على المستقبل.

نجاح

عبر الجزائري رياض محرز عن أسفه لإهدار ضربة الجزاء، مضيفاً في الوقت نفسه نجح مان سيتي في عدم تلقي أهداف من فريق يمتلك قوة هجومية عالية، مواصلاً: لقد أثبتنا أن بمقدورنا أن نستحوذ على الكرة، وفي الوقت نفسه نؤمن دفاعات الفريق.