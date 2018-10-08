هازارد: ريال مدريد حلم الطفولة

المصدر: دبي ــ رضا أبوالعينين

يقدم النجم البلجيكي إيدن هازارد مستويات راقية رفقة فريقه تشلسي الإنجليزي هذا الموسم وضعته في مقدمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بالتساوي مع مانشستر سيتي وليفربول برصيد 20 نقطة لكل فريق، بعد مرور ثماني جولات من المسابقة الأقوى عالمياً.

ولم يكتف الموهوب البلجيكي بالمستويات الكبيرة التي يقدمها ولكنه شارك أيضاً بحصيلة من الأهداف دفعت به إلى تصدر قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 7 أهداف، متفوقاً على مهاجمين من عينة أغويرو وهاري كين.

ومثل كل عام يتصدر هازارد قائمة اللاعبين المطلوبين في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد حتى أن تقارير صحفية أكدت تولي رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بنفسه منصب السكرتير الفني للنادي الملكي، لبحث التعاقد مع النجم البلجيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رغم رفض تشلسي جميع محاولات الريال خلال الصيف المنقضي.

ويبدو أن رغبة الطرفين قد تلتقي أخيرا إذ أعلن هازارد في تصريحات تلفزيونية لقناة بلجيكية أن ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم، وأن اللعب في صفوفه هو حلم الطفولة بالنسبة له.

وقال هازارد "سوف نرى ماذا سيحدث، لا أريد الحديث كل يوم عن هذا الموضوع لأنني لا أملك الوقت لذلك وسنتحدث عن مستقبلي قريباً"، مضيفاً "لبعض الوقت أفكر حينما أستيقظ من النوم بأنني سأرحل وبعض المرات أفكر بالبقاء، إنه قرار صعب ولكن هذا مستقبلي، عمري 27 سنة وفي يناير سأصبح 28 سنة".

وعبر النجم البلجيكي عن سعادته في كلتا الحالتين قائلاً "حينما تملك حلماً فأنت تريد تحقيقه، لقد قلتها مراراً إن رحلت فسأكون سعيداً وأعلم أنني لو أكملت تعاقدي مع تشلسي فسأكون سعيداً أيضاً".

ولا يرغب هازارد في السير على طريقة كورتوا في الرحيل عن قلعة البلوز مؤكداً "إن غادرت فلا أريد مثل هذه الدراما أريد ما هو أفضل لي وللنادي لأن تشلسي قدموا لي كل شيء، لا أريد فقط أن أقول بأنني سأجدد عقدي ثم لا أقوم بذلك".

وأكد هازارد أنه لا يبحث إلا عن سعادته "أنا سعيد ولا أريد أي شيء آخر، الأمر لا يتعلق بالبطولات، بالطبع حينما تلعب فأنت تريد الفوز ولكن أنا اريد الاستمتاع بما أقوم به بالملعب مثل ما أقوم به حالياً، هذا هو أفضل شيء".

وأشار إلى أن تشلسي حصل على نتائج جيدة في الماضي لذلك لا يستطيع القول إن المدربين السابقين لم يكونوا جيدين، ولكن من ناحية الطريقة التي يلعب بها تشلسي، فهي الأفضل، وهي نفس الطريقة التي كان يلعب بها في ليل بفرنسا، العديد من التمريرات والكثير من التحركات من الفريق".