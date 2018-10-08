إشبيلية يتصدر "الليغا" وبرشلونة يواصل النزيف

المصدر: أ ف ب

تابع إشبيلية انتفاضته وانتزع الصدارة عندما حقق فوزه الرابع تواليا بتغلبه على ضيفه سلتا فيغو 2-1، مستغلا مواصلة برشلونة حامل اللقب والمتصدر السابق نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فالنسيا 1-1 في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه ريال بيتيس 1-صفر، وصعد الى المركز الثالث.

في المباراة الاولى على ملعب "رامون سانشيث بيثخوان"، واصل إشبيلية نتائجه الرائعة في الدوري بعد ثلاث مباريات من دون فوز (تعادل وهزيمتان) فحقق 4 انتصارات متتالية (على حساب ليفانتي وريال مدريد وايبار وسلتا فيغو) رافعا رصيده الى 16 نقطة منتزعا المركز الاول بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ومنح بابلو سارابيا التقدم لاشبيلية في الدقيقة 39 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من القائد خيسوس نافاس.

وتلقى سلتا فيغو ضربة موجعة بطرد مدافعه المكسيكي نيلسون أراوخو في الدقيقة 58 لتلقيه إنذارين في دقيقتين، فعزز أصحاب الأرض تقدمهم بواسطة الدولي الفرنسي التونسي الأصل وسام بن يدر بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من سارابيا في الدقيقة (61).

ونجح الدولي المغربي سفيان بوفال، بديل ياغو أسباس، في تقليص الفارق للضيوف بتسديدة رائعة من خارج المنطقة بعد انطلاقة سريعة من وسط الملعب فأسكن الكرة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي التشيكي توماس فاتشليك في الدقيقة (85).

وفي الثانية على ملعب "ميستايا"، واصل برشلونة نزيف النقاط وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا محليا فتنازل عن الصدارة للفريق الأندلسي.

وفشل برشلونة في استغلال الخسارة المفاجئة لشريكه السابق وغريمه التقليدي ريال مدريد أمام مضيفه ألافيس صفر-1 السبت، للانفراد بالصدارة فاكتفى بالتعادل الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

وهي المرة الأولى التي يفشل فيها الفريق الكاتالوني في الفوز في 4 مباريات متتالية منذ أبريل 2016 (تعادل واحد وثلاث هزائم).

وفاجأ فالنسيا ضيوفه بهدف مبكر وتحديدا في الدقيقة الثانية عندما تابع المدافع جيرار بيكيه أخطاءه القاتلة بفشله في إبعاد كرة من ركلة ركنية لمسها برأسه من دون ان يشتتها فتهيأت امام المدافع الدولي الارجنتيني ايزيكيال غاراي المندفع من الخلف فتابعها داخل المرمى الخالي في الدقيقة (2).

وكاد لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوغبيا يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن لتير شتيغن في الدقيقة (7).

وتلقى فالنسيا ضربة موجعة باصابة لاعب وسطه الدولي البرتغالي غونزالو غيديش فترك مكانه للدولي الروسي دينيس تشيريشيف.

وسدد القائد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة قوية بين يدي الحارس نيتو.

ونجح ميسي في ادراك التعادل بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة بعد لعبة مشتركة مع الاوروغوياني لويس سواريز فأسكنها الزاوية اليسرى للحارس، وهو الهدف السادس لميسي في الليغا.

وكاد تشيريشيف يمنح التقدم مجددا لفالنسيا اثر تلقيه كرة عرضية من الفرنسي كيفن غاميرو سددها من مسافة قريبة، لكنها ارتطمت بقدم المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو وزال الخطر.

وضغط برشلونة في الشوط الثاني وتصدى الحارس نيتو لتسديدتين قويتين لميسي.

فوز صعب لأتلتيكو

وفي الثالية على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد، انتظر أتلتيكو الذي خاض المباراة في غياب هدافه الدولي دييغو كوستا بسبب الإصابة، حتى الدقيقة 74 التسجيل هدف الفوز عبر لاعب وسطه الأرجنتيني أنخل كوريا، بديل الدولي الفرنسي توما ليمار، من تسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها يمين الحارس باو لوبيز.

وهو الفوز الرابع لأتلتيكو مدريد هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة فرفع رصيده الى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 12 نقطة في المركز السابع بعدما مني بخسارته الثانية هذا الموسم مقابل 3 انتصارات ومثلها تعادلات.

ولحق اسبانيول بريال مدريد الى المركز الرابع بفوزه الكبير على ضيفه فياريال 3-1.

وسجل البارغوياني هرنان بيريز وسيرجي داردير وبابلو دانيال بياتي أهداف اسبانيول الذي رفع رصيده الى 14 نقطة، والكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف فياريال الذي مني بخسارته الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم فتراجع الى المركز الخامس عشر.

وتابع بلد الوليد انتفاضته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه هويسكا بهدف وحيد سجله روبن الكاراث في الدقيقة 28.

وحصد بلد الوليد العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأخيرة وتحديدا منذ شرائه من نجم البرازيل وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان الايطالي السابق رونالدو.

وقبل شرائه، كان بلد الوليد العائد هذا الموسم الى الدرجة الاولى منذ هبوطه موسم 2013-20144، يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير بثلاثة تعادلات وهزيمتين.

وصعد بلد الوليد الى المركز السادس برصيد 12 نقطة.