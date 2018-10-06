رونالدو.. علامة تجارية عالمية

المصدر: باريس - أ ف ب

يعد كريستيانو رونالدو من أعلى الرياضيين دخلاً في العالم، بفضل الرواتب الكبيرة التي نالها في الأندية التي تنقل بين صفوفها وعقود الرعاية الضخمة التي وقعها، ولديه 330 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يوجد مطار يحمل اسمه، وسلسلة فنادق، والعديد من العلامات التجارية الضخمة، وإيرادات تفوق الخيال، وتخطى لاعب يوفنتوس الإيطالي نجوميته الكروية، ليصبح علامة تجارية عالمية.

ويقول جان فيليب دانغلاد الباحث المتخصص في التسويق إن رونالدو «مؤسسة للمنتجات، للخدمات، للمضمون الرقمي،وثمة متحف باسمه أيضاً، إنه أمر نادر، مطار جزيرة ماديرا (مسقط رأسه) يحمل اسمه».

ودخلت خزائن رونالدو 108 ملايين دولار عام 2017 بينها 61 مليون دولار كأجر سنوي بحسب مجلة «فوربس» الأميركية، ولدى رونالدو شعار «سي أر 7» كعلامة مسجلة ، كما جلب أرباحاً بقيمة 500 مليون دولار لإحدى علامات الأحذية الرياضية عبر مواقع التواصل، مقابل 53,3 مليون دولار لميسي مع شركة منافسة.