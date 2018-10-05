آلام الظهر تنقل نابي كيتا إلى المستشفى

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أن لاعب وسطه الغيني نابي كيتا دخل المستشفى في نابولي، بسبب آلام في الظهر، شعر بها خلال المباراة، التي خسرها فريقه أمام نادي المدينة الإيطالية، أول من أمس، بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وخضع كيتا (23 عاماً) الذي دفع ليفربول العام الماضي مبلغ 52 مليون جنيه استرليني (67 مليون دولار) إلى لايبزيغ الألماني، للحصول على خدماته بدءاً من هذا الموسم، لفحوص طبية إثر خروجه قبل مرور 20 دقيقة من زمن المباراة.

وجاء في بيان للنادي الإنجليزي «بإمكان ليفربول التأكيد أن نابي كيتا نقل إلى مستشفى في نابولي خلال الشوط الأول من المباراة مع نابولي الإيطالي. وأضاف البيان: بدأ كيتا المباراة على ملعب سان باولو، وتم استبداله بزميله جوردان هندرسون، بعدما أخطر أطباء الفريق بأنه يعاني من آلام في الظهر»، متابعاً «نقل كيتا برفقة طبيب النادي إلى مستشفى محلي، حيث يخضع إلى بعض الفحوص الوقائية للوقوف على حالته الصحية».

كما أشارت تقارير صحافية إنجليزية بينها لشبكة «سكاي سبورتس» أمس، إلى أن كيتا سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة ضد مانشستر سيتي بعد غداً في المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز.