نتائج مباريات المجموعات الأربع الأولى في "يوروبا ليغ"

المصدر: أ ف ب

عاد أرسنال الإنجليزي منتصرا من أطول رحلة له في مسابقة رسمية، بتغلبه الخميس على مضيفه قره باخ الأذربيجاني 3-صفر ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وبعدما استهل منافسات المجموعة الخامسة على أرضه بالفوز على فورسكلا بولتافا الأوكراني 4-2 في أول مباراة قارية بقيادة الإسباني أوناي إيمري المتخصص بمسابقة الدوري الأوروبي (أحرز لقبها ثلاث مرات متتالية مع إشبيلية الإسباني)، حل أرسنال ضيفا على الملعب الأولمبي في باكو البعيد نحو 4 آلاف كلم عن العاصمة الإنجليزية.

ووضع أرسنال بدايته الصعبة بقيادة إيمري، الذي خسر مباراتيه الأوليين في الدوري الممتاز ضد مانشستر سيتي حامل اللقب وتشلسي، وحقق الخميس فوزه الثامن تواليا في كل المسابقات رغم خوضه اللقاء بتشكيلة رديفة الى حد كبير، محققا أطول سلسلة انتصارات له منذ ربيع 2015.

وأراح إيمري بعضا من لاعبيه الأساسيين في مباراة باكو التي تستضيف المباراة النهائية للمسابقة القارية في مايو، فيما غاب الأرميني هنريك مخيتاريان لأسباب سياسية تتعلق بالتوتر التاريخي بين بلاده وأذربيجان.

وسبق لمخيتاريان أن غاب عن زيارة لفريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني الى أذربيجان في أكتوبر 2015 لأسباب "تتعلق بالسلامة" بحسب ما أعلن فريقه في حينها.

وعلى غرار أرسنال، حقق سبورتينغ البرتغالي فوزه الثاني تواليا بعدما حول تخلفه أمام مضيفه فورسكلا بولتافا الى فوز 2-1.

وفي المجموعة السادسة، أعاد ميلان الإيطالي الى الذاكرة بعضا من لمحات مجده القاري وألقابه السبعة في دوري الأبطال، حين حول تخلفه أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني الى فوز 2-1، محققا انتصاره الثاني بعد ذلك الذي حققه في الجولة الأولى خارج ملعبه على المتواضع دوديلانج اللوكسمبورغي 1-صفر.

وفي المجموعة الأولى، حذا باير ليفركوزن الألماني حذو ميلان وحول تخلفه أمام ضيفه آيك لارنكا القبرصي بهدف الى فوز ثان بنتيجة 4-2، وذلك بفضل ثنائية للأرجنتيني لوكاس ألاريو.

كما حقق زوريخ السويسري فوزه الثاني تواليا في هذه المجموعة بفضل هدف متأخر سجله الإيسلندي فيكتور بالسون في الدقيقة 86 من مباراته وضيفه لودوغورتس البلغاري.

وفيما يلي نتائج وترتيب أربع مجموعات:

المجموعة الأولى:

اف سي زوريخ (سويسرا) 1-لودوغوريتس (بلغاريا) 0

باير ليفركوزن (المانيا) 4-أيك لارنكا (قبرص) 2

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

باير ليفركوزن 2 2 0 0 7 4 6

اف سي زوريخ 2 2 0 0 2 0 6

لودوغوريتس 2 0 0 2 2 4 0

أيك لارنكا 2 0 0 2 2 5

المجموعة الثانية:

سالزبورغ (النمسا) 3-سلتيك (اسكتلندا) 1

روزنبورغ (النروج) 1-لايبزيغ (المانيا) 3

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

سالزبورغ 2 2 0 0 6 3 6

لايبزيغ 2 1 0 1 5 4 3

سلتيك 2 1 0 1 2 3 3

روزنبورغ 2 0 0 2 1 4 0

المجموعة الثالثة:

زينيت سان بطرسبورغ (روسيا) 1-سلافيا براغ (الجمهورية التشيكية) 0

بوردو (فرنسا) 1-اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) 2

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

اف سي كوبنهاغن 2 1 1 0 3 2 4

زينيت سان بطرسبورغ 2 1 1 0 2 1 4

سلافيا براغ 2 1 0 1 1 1 3

بوردو 2 0 0 2 1 3

المجموعة الرابعة:

فنبربغشة (تركيا) 2-سبارتاك ترنافا (سلوفاكيا) 0

أندرلخت (بلجيكا) 0-دينامو زغرب (كرواتيا) 2

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

دينامو زغرب 2 2 0 0 6 1 6

فنبربغشة 2 1 0 1 3 4 3

سبارتاك ترنافا 2 1 0 1 1 2 3

أندرلخت 2 0 0 2 0 3 0