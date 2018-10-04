مفاجأة مدوية من جماهير ليفربول للنجم محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكن سقوط ليفربول أمام نابولي ليلة أمس في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا الخسارة الوحيدة للنجم المصري محمد صلاح، فقد تبعه خسارة أكثر أهمية من نقاط المباراة الثلاث ألا وهي فقدان الفرعون المصري تعاطف الكثير من عشاق الريدز الذين طالما تغنوا باسم النجم الكبير في الوسم الماضي، حتى أنهم ألفوا له العديد من الأغاني لحثه على تقديم المزيد.

فقد طالب العديد من عشاق الفريق الإنجليزي بالتخلص من محمد صلاح عن طريق البيع وجلب نجم آخر يساعد الفريق في معترك الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

وحسب موقع "ديلي ستار" فإن جانبا من جماهير ليفربول يشعر بالغضب بسبب عدم إظهار صلاح الحماس أو الرغبة ذاتها هذا الموسم، بل واتهمه البعض بالأنانية من جراء صراع شخصي مع نجوم الفريق الآخرين وعلى رأسهم السنغالي ساديو ماني، خاصة وأن الجناح المصري أحرز 3 أهداف فقط في 9 مباريات حتى الآن.

وأوضح الموقع البريطاني، أن جماهير الريدز باتت تطالب ببيع اللاعب المصري، بعد انخفاض مستواه مع انطلاق الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

وقال أحد جماهير الريدز في حسابه بتويتر: "بيعوا صلاح" وأضاف آخر: "بيعوا هذه النسخة من صلاح أرجوكم" أما مشجع ثالث فقال: "ليفربول يجب أن يبيع صلاح".

وقال مشجع آخر: "المشكلة ليست في عدم تسجيل الأهداف فقط، بل في موقفه وأدائه"، وأضاف آخر: "بصفتي من مشجعي ليفربول كنت سأبيع صلاح بدون تردد ولو للحظة واحدة".

واختتم شخص آخر: "نحن بحاجة لبيع محمد صلاح، نحصل منه على 50 أو 60 مليونا ونحصل على لاعب آخر جيد".

فيما كشف المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي السبب الحقيقي وراء هبوط مستوى اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق هذا الموسم.

وأكد كلوب في تصريحاته أن محمد صلاح يحتاج إلى الراحة والاسترخاء من أجل استعادة ثقته ومستواه المعهود الذي ظهر عليه مع الريدز في الموسم المنصرم.

ورفض كلوب الكشف عما قاله لصلاح:" لا أستطيع أن أخبركم لأن هذا الأمر بيني وبينه فقط، كما هو الحال دائماً، الشيء الوحيد الواضح أننا سنقف في موقف مثل هذا ونتحدث عنه".

وأضاف: "لا يجب علينا الحكم على اللاعب من أهدافه ومستوياته في الموسم الماضي، الجميع يتحدث أيضا عن هاري كين، والآن سجل هدفين الأسبوع الماضي، قبل ذلك كانوا يقولون عنه أنه لم يصل لنصف مستواه في العام الماضي، هذا ما يقوله الناس دائماً، أشياء من هذا القبيل".

وتابع:" مشكلتي هي إذا قلت الأن أنني تحدثت مع مو صلاح، فكل الناس سوف يخمنون ما قلته له، هذا يجعله أكبر بكثير مما حدث، عندما أتحدث معه، فأنا أعرف ما سأقوله".

وواصل:" صلاح يحتاج للراحة والاسترخاء من أجل العودة، فأنت كلاعب هجومي عليك أن تعمل بجد، في نهاية الموسم يعتمد مدى النجاح الذي نحققه كفريق على الجميع، ولا يوجد نجاح شخصي، جميع الجوائز متاحة للجميع، نفعل ما نفعله على أفضل وجه".