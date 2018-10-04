ليفربول يسقط في نابولي وبرشلونة يعود من توتنهام بالنقاط الثلاث

المصدر: وكالات

نابولي يحقق فوزا قاتلا على ليفربول

خطف فريق نابولي الإيطالي فوزا قاتلا 1 / صفر علي ضيفه ليفربول الإنجليزي، ليتمكن أصحاب الأرض من تحقيق فوزهم الأول في مرحلة المجموعات، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال اوروبا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لورينزو إنسيني في الدقيقة 90، بعدما استغل تمريرة عرضية ليضعها في الشباك الخالي من حارسه معلنا عن هدف التقدم والفوز الأول للفريق الإيطالي.

بهذه النتيجة تصدر نابولي المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 3 في المركزالثاني وبفارق المواجهات المباشرة عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

الساحر ميسي يقود برشلونة للفوز 4-2 على توتنهام

وفي مباراة أخرى، أخرج الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة من حالة التراجع الأخيرة بعدما سجل هدفين في عرض رائع ليفوز على مستضيفه توتنهام هوتسبير 4-2 في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم.

وأمتع اللاعب الزئبقي الجمهور في ملعب ويمبلي بمهاراته خلال المواجهة المثيرة ولعب دورا في هدف فيليب كوتينيو، الذي افتتح به التسجيل في الدقيقة الثانية قبل أن يساعد إيفان راكيتيتش على مضاعفة الغلة بعد 28 دقيقة.

وحرم إطار المرمى ميسي من التسجيل في مناسبتين بعد الاستراحة قبل أن يعيد هدف هاري كين في الدقيقة 52 الأمل لتوتنهام.

وجعل ميسي النتيجة 3-1 بانهاء رائع لهجمة، لكن ايريك لاميلا سدد كرة ارتطمت بلاعب وغيرت اتجاهها في شباك برشلونة في الدقيقة 66 لتزداد الاثارة وكاد توتنهام أن يخطف التعادل.

وواجه برشلونة خطر اهدار كل العمل الجيد الذي قام به خلال اللقاء، حيث هاجم توتنهام بقوة لكن ميسي أنهى أي أمل للمنافس بتسجيل الهدف الشخصي الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل الفريق الكتالوني ثمانية أهداف في أول مباراتين من بينها خمسة لميسي.

ويملك برشلونة ست نقاط بينما سيتعين على توتنهام بذل كل ما يستطيع للتعويض لو أراد بلوغ دور الستة عشر بعدما خسر أول مباراتين.

ثلاثية لنيمار

أعاد باريس سان جيرمان مسيرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى الطريق الصحيح بفوز ساحق 6-1 على ضيفه رد ستار بلجراد الصربي، سجل منها نيمار مهاجم البرازيل ثلاثية.

وأضاف انخيل دي ماريا وادينسون كافاني وكيليان مبابي الفائز مع فرنسا بكأس العالم بقية الأهداف ليمزق بطل فرنسا منافسه رد ستار الذي فاز بكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس في 1991.

وكان يمكن لرد ستار أن يتجرع هزيمة أثقل لولا الحارس ميلان بوريان الذي تصدى للعديد من الفرص.

ويملك سان جيرمان ثلاث نقاط من مباراتين بعد هزيمته في المباراة الأولى 3-2 أمام ليفربول

وجاءت المباراة من طرف واحد منذ البداية حيث تقدم سان جيرمان سريعا 2-صفر بهدفين في دقيقتين عبر ركلة حرة رائعة من نيمار في الدقيقة 20 قبل أن يضاعف اللاعب البرازيلي الغلة مستغلا تمريرة رائعة من مبابي.

وجعل كافاني النتيجة 3-صفر بتسديدة اصطدمت بلاعب وغيرت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37 قبل أن يضيف دي ماريا الهدف الرابع من مسافة قريبة بعد تمريرة رائعة من توماس مونييه.

ورغم هذه الأهداف تصدى بوريان للعديد من الفرص الخطيرة من نيمار ومبابي.

لكن مبابي هز الشباك أخيرا في الدقيقة 70 بعد تحرك رائع من نيمار وخوان برنات سهل مهمة اللاعب الواعد (19 عاما) في التسجيل من ستة أمتار.

وسجل رد ستار، الذي يلعب في دور المجموعات لدوري الأبطال لأول مرة هدفه الوحيد بتسديدة ماركو مارين من 12 مترا في أول هجمة حقيقية لفريقه.

ولم يجد بوريان سوى ابتسامة ليداري خجله عندما أكمل نيمار الثلاثية الشخصية بمهارة رائعة من ركلة حرة من 30 مترا في الدقيقة 81.

شالكه وبورتو يتقاسمان صدارة المجموعة الرابعة

تقاسم شالكه وبورتو صدارة المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزهما 1 / صفر على لوكوموتيف موسكو الروسي وجالطة سراي التركي في الجولة الثانية بالمجموعة.

ارتفع رصيد شالكه وبورتو إلى 4 نقاط، ليعتليا الصدارة، بعدما تساويا في فارق الأهداف أيضا، حيث تفوقا بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيهما جالطة سراي.

في المقابل، ظل لوكوموتيف متذيلا الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

وفي العاصمة الروسية موسكو، تقمص ويستون مكيني، دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف شالكه الوحيد في الدقيقة 88.

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، منح المالي موسى ماريحا الانتصار الأول لبورتو في المسابقة هذا الموسم، بعدما أحرز هدف لقاء فريقه الوحيد مع جالطة سراي في الدقيقة 49.

دورتموند وأتلتيكو يواصلان انطلاقتهما المثالية

كمت واصل بوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني انطلاقتهما المثالية بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حققا انتصارهما الثاني على التوالي في المجموعة.

وتغلب دورتموند 3 / صفر على ضيفه موناكو الفرنسي، فيما فاز أتلتيكو مدريد 3 / 1 على ضيفه كلوب بروج البلجيكي.

وارتفع رصيد دورتموند إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ظل بروج وموناكو بلا رصيد من النقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وعلى ملعب (سيجنال إيدونا بارك)، افتتح جاكوب برون لارسن التسجيل لدورتموند في الدقيقة 51، وأضاف الإسباني باكو ألكاسير الهدف الثاني في الدقيقة 72، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 69، فيما أحرز ماركو رويس الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وواصل دورتموند بهذا الفوز نتائجه الجيدة في الموسم الحالي على المستويين المحلي والقاري، خاصة وأنه جاء بعد تربعه على صدارة الدوري الألماني (بوندسليجا) مؤخرا، فيما تأتي تلك الخسارة لتعمق من جراح موناكو، الذي يعاني من النتائج المهتزة أيضا في الدور الفرنسي، حيث يحتل المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب (واندا ميتروبوليتانو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، حقق أتلتيكو فوزا غاليا 3 / 1 على ضيفه كلوب بروج.

بادر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بالتسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 28، لكن النيجيري أرنوت جروينفيلد أدرك التعادل لبروج في الدقيقة 39.

وواصل جريزمان تألقه في المباراة، بعدما أضاف الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 67، ثم أضاف كوكي الهدف الثالث لأتلتيكو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.