بول بوغبا.. ممنوع من الكلام

المصدر: Ⅶ لندن - د ب أ

أكد الفرنسي بول بوغبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه ليس مسموحاً له الإدلاء بأي تصريحات، حسبما أفادت وسائل الإعلام البريطانية أمس.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب لم يدل بأي تصريحات عقب تعادل فريقه سلبياً مع بلنسية الإسباني أول من أمس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفض العديد من لاعبي مانشستر يونايتد الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة، فيما قال بوغبا صاحب الـ 25 عاماً للصحافيين: «ليس مسموحاً لي الإدلاء بأي تصريحات» وواصل: «هل تريدون موتي».

وساءت العلاقة بين بوغبا والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بشكل هائل في الفترة الماضية تزامناً مع تقديم الفريق لأسوأ بداية له في أي موسم بالدوري الإنجليزي منذ 1989.

كما شهدت أيضاً قراراً من مورينيو بتجريد بوغبا من شارة قيادة الفريق حيث كان القائد الثاني لمانشستر يونايتد.