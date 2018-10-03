نافاس: لا يمكن إخفاء الشمس بإصبعك .. رحيل رونالدو السبب

المصدر: وكالات

قال حارس مرمى ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، عقب هزيمة فريقه بهدف نظيف أمام سيسكا موسكو الروسي في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، إن رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "الملكي"، خلف فراغاً من الصعب تعويضه.

وقال نافاس عقب انتهاء المباراة على ملعب لوجنيكي، إن "كريستيانو وضع سقفاً عالياً جداً في ريال مدريد، لا يمكنك إخفاء هالة الشمس بإصبعك، سجل الكثير من الأهداف حينما كان هنا، لكن هذا أصبح من الماضي ولا يمكننا أن نعيش في الماضي"، في إشارة لرحيل المهاجم البرتغالي إلى يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وأقر حارس الملكي بأن فريقه يواجه سلسلة من النتائج السيئة، مشيراً إلى وجود مشكلة في الحسم في تسجيل الأهداف.

وأضاف: "أعتقد أن الزملاء يقدمون أفضل ما عندهم، في كثير من الأحيان ينتابك شعور بأن الكرة تدخل الشباك بسهولة، وأحياناً أخرى يكون الأمر أكثر صعوبة، نحن نواجه حالياً هذه المشكلة، لكننا لن نفقد عقولنا، نعلم أن الأهداف ستأتي".

وألمح نافاس إلى الخطأ الذي ارتكبه لاعب وسط الريال، الألماني توني كروس، الذي تسبب في دخول هدف اللقاء الوحيد.

وقال: "المباراة شهدت تفصيلة معقدة والخصم استغلها، يجب أن نعترف بأنه بمجرد انطلاق صافرة الحكم لإعلان بداية اللقاء يجب أن نكون مستعدين، أتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور في المستقبل".