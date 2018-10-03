يوفنتوس يهزم يانج بويز بثلاثية ومانشستر يتعثر

المصدر: (د ب أ)

حقق فريق يوفنتوس انتصاره الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه يانج بويز السويسري 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة خيم التعادل السلبي على مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه فالنسيا الإسباني.

وتقمص الأرجنتيني باولو ديبالا دور البطولة وسجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق الخامسة و33 و69.

وأنهى يانج بويز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد كامارا في الدقيقة 79.

ولم يتأثر يوفنتوس بغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق بسبب الإيقاف وحقق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب.

فيما ظل فريق يانج بويز بلا نقاط في قاع الترتيب بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي في البطولة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بأربع نقاط ويحل فالنسيا في المركز الثالث بنقطة واحدة.

كان يوفنتوس فاز في الجولة الأولى على فالنسيا الإسباني 2 / صفر ، فيما خسر يانج بويز أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي صفر / 3.

وجاءت بداية المباراة هادئة من الطرفين ولكن الهدوء لم يدم طويلا حيث تمكن يوفنتوس من تسجيل هدف التقدم بعد مرور خمس دقائق فقط من صافرة البداية عندما لعبت كرة بينية طولية من ليوناردو بونوتشي من منتصف الملعب لتصل إلى ديبالا خلف مدافعي يانج بويز ليقابلها ديبالا بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.

وأعطى هذا الهدف ثقة كبيرة للاعبي يوفنتوس الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب وبادروا بشن هجمات متتالية على مرمى يانج بويز الذي تراجع لاعبوه إلى وسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 12 كاد يانج بويز أن يسجل هدف التعادل عندما لعبت كرة بينية إلى ميراليم سليماني على حدود منطقة جزاء يوفنتوس ليدخل بها منطقة الجزاء حيث راوغ الحارس فويتشيك تشيزني لكن الكرة ابتعدت عن منطقة الخطوة ليلعب تمريرة عرضية أبعدها الدفاع.

دخل فريق يانج بويز أجواء المباراة الهجومية بعد تلك الهجمة وبادل فريق يوفنتوس الهجمات لكنهما فشلا في تشكيل خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 20 والتي كادت أن تشهد الهدف الثاني ليوفنتوس عندما مرر فيديريكو بيرنارديسكي تمريرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى قابلها بتسديدة قوية أمكسها الحارس ديفيد بلموس على مرتين.

فرض يوفنتوس سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به النتيجة، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 33 عندما سدد بلاز ماتويدي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بلموس لترتد إلى ديبالا الذي وضعها إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد يوفنتوس أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48 عندما مرر فيديريكو بيرنارديسكي كرة بينية إلى ديبالا داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن وعادت من جديد لديبالا الذي مررها بعرض الملعب لكن الحارس امسك بها.

بعد تلك الهجمة فرض يوفنتوس سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل الهدف الثالث وسط تراجع غير مبرر من لاعبي يانج بويز.

وفي الدقيقة 55 سدد ميراليم بيانيتش كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بلموس.

وكاد فريق يانج بويز أن يقلص الفارق في الدقيقة 61 عندما سدد جوليوم هوارو كرة قوية من على حدود منطقة جزاء يوفنتوس لتصطدم في أحد مدافعي يوفنتوس وكادت أن تخادع الحارس تشيزني الذي تألق وأمسك بها.

وجاءت الدقيقة 69 لتشهد تسجيل يوفنتوس للهدف الثالث عندما وصلت الكرة إلى ماريو ماندزوكيتش الذي مرر كرة بينية إلى خوان كوادرادو الذي مرر كرة عرضية أرضية مرت من الحارس ووصلت إلى ديبالا الذي وضعها إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات يوفنتوس الذي كاد أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 80 عندما مرر كوادرادو كرة عرضية من الجانب الأيسر سددها سامي خضيرة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 86 مرر ديبالا كرة طولية إلى مويس كين خلف مدافعي يانج ةبويز ليسددها كين إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد ليطلق الحكم صفارة نهاية المباراة بفوز يوفنتوس 3 / صفر.