بيتزارو.. الحياة تستمر بعد الأربعين

المصدر: برلين - وكالات

بعد أن خاض السبت مباراته الـ450 في الدوري الألماني لكرة القدم، يحتفل المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو اليوم بذكرى ميلاده الأربعين، وعلى الرغم من ذلك لا يعتزم مهاجم فيردر بريمن الحالي وبايرن ميونيخ وتشيلسي الإنجليزي السابق التوقف هنا والاعتزال.

ما يهم بيتزارو أنه «استمتع بلعب كرة القدم، حتى في سن الأربعين، وسأواصل القيام بذلك حتى يقول جسدي لا أريد المزيد»، مضيفاً «قد يكون عامي الأخير، لكني سأرى كيف سيكون الوضع بعد هذا الموسم... كل ما أحتاجه هو كرة ومباراة لأشارك فيها».

وينتهي عقد العام الواحد الذي يربط بيتزارو بفريقه المفضل بريمن في يونيو المقبل، وهو سعيد للغاية حاليا لأن «بريمن مدينة ساحرة والمشجعين يحبوني هنا».

أفضل هدف

ويجد أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني (192 هدفاً مقابل 183 لمهاجم بايرن الحالي البولندي روبرت ليفاندوفسكي) نفسه في موقف غريب إذ يكبر مدربه كوهفليدت بأربعة أعوام ويومين، علماً بأن الأخير سيحتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين يوم الجمعة.

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وليس من المستغرب أن يكون بيتزارو معشوق جمهور بريمن، إذ إنه يدافع عن ألوان الفريق للمرة الخامسة في مسيرة العشرين عاماً في ملاعب كرة القدم، وخاض معه 276 مباراة في الدوري المحلي وسجل له 144 هدفاً منذ أن بدأ مشواره في الـ«بوندسليغا» عام 1999 بعمر العشرين عاما بالقميص الأخضر والأبيض لهذا الفريق بالذات.

وصنف المهاجم الذي سجل 20 هدفاً في 85 مباراة دولية، علاقته ببريمن عند الإعلان عن عودته إليه بـ«الحب المتبادل»، قائلاً «أنا سعيد لحصولي على فرصة للانضمام إلى الفريق مجدداً، وإنهاء مسيرتي مع النادي الذي بدأت معه مشواري في أوروبا... أتشوق من اجل تقاسم خبرتي، ولكن لا أريد أن أخفي أني أعود أيضا لتسجيل الأهداف» التي كان قريباً منها السبت لو لم ترتد الكرة من القائم في المباراة التي خسرها فريقه أمام شتوتغارت (1-2).

بقاء

ولعب بيتزارو 16 مباراة لصالح كولن الموسم الماضي، وأبقى على باب عودته إلى بريمن مشرعاً، ما دفع مدرب الفريق فلوريان كوهفيلدت للتعليق على هذه العودة قائلا «سيكون له تأثيره داخل غرف الملابس بفضل طاقته الإيجابية، قناعاته وتعطشه للفوز. إذا كان في كامل لياقته البدنية، أنا متأكد من أنه سيساعدنا في اللحظات المهمة هذا الموسم. كلاوديو هو أسطورة وسيحصل على لحظاته هذا الموسم».

وارتدى بيتزارو القميص الأخضر والأبيض لبريمن للمرة الأولى من 1999 حتى 2001 قبل أن ينتقل إلى العملاق البافاري بايرن ميونيخ (2001-2007) ثم تشيلسي الذي أعاره لبريمن (2008-2009)، ووقع نهائياً مع الأخير حتى 2012 ليعود مجدداً إلى بايرن (2012-2015) ثم بريمن أيضا (2015-2017) قبل التوقيع مع كولن (2017-2018).