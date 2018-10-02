"هاتريك" ديبالا يقود يوفنتوس للفوز على يونج بويز

المصدر: وكالات

حقق فريق يوفنتوس انتصاره الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه يونج بويز السويسري 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

وتقمص الأرجنتيني باولو ديبالا دور البطولة وسجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق الخامسة و33 و69.

وأنهى يونج بويز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد كامارا في الدقيقة 79.

ولم يتأثر يوفنتوس بغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق بسبب الإيقاف وحقق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا.

كان يوفنتوس فاز في الجولة الأولى على بلنسية الإسباني 2 / صفر ، فيما خسر يونج بويز أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي صفر / 3.