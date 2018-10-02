الترجي يسقط أمام أول أغسطس في نصف نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: دب أ

فاز فريق أول أغسطس الانغولي علي ضيفه الترجي التونسي 1 / صفر اليوم الثلاثاء على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا بانجولا في ذهاب الدور قبل النهائي بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

سجل هدف اللقاء الوحيد لوفومبو بيدرو في الدقيقة 80 بعد تسديدة اخطأها الحارس رامي الجريدى .

وأنهي الترجي المباراة بعشر لاعبين بعد طرد خليل شمام في الدقيقة الثالثه من الوقت بدل الضائع من المباراة .

ويحتاج الترجي للفوز بأكثر من هدف في مباراة الإياب التي ستقام في رادس للتأهل إلى المباراة النهائية، فيما يحتاج فريق أول أغسطس للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة ليتأهل للدور المقبل.