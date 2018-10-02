هل يلحق ميسي برونالدو في الدوري الإيطالي؟

منذ تألقه بقميص برشلونة، ظل نجم النادي الكتالوني الأول ليونيل ميسي، يؤكد عزمه إنهاء مسيرته الكروية داخل هذا النادي، الذي ساعده على تفجير موهبته الكروية، والتتويج بجائزة أحسن لاعب في العالم خمس مرات.

ورغم محاولات عدة أندية أوروبية عملاقة، التعاقد مع صاحب القدم اليسرى العملاقة، فإن "البلوغرانا" ظل يؤكد استحالة التفريط في ميسي، الذي أسهم بشكل كبير في عودة برشلونة إلى منصات التتويج.

بيد أن سوق انتقالات اللاعبين، أثبت أن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم، خاصة أن العديد من الأندية تتوفر لها سيولة مالية كبيرة تتيح لها إمكانية ضم أحسن اللاعبين.

وفي هذا الشأن، أشار موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى أن النجم الدولي الأرجنتيني السابق خافيير سافيولا، يتوقع انضمام نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميلان في يوم ما، مضيفا: "كل شيء يُمكن أن يحدث في عالم كرة القدم".

وقال خافيير سافيولا، الذي حمل سابقا قميص أندية (ريال مدريد، برشلونة، إشبيلية وبنفيكا) إن "على جماهير إنتر ميلان ألا تفقد الأمل (في رؤية ميسي في الفريق)، على الرغم من أنه يبدو صعبا رؤية ميسي بقميص فريق آخر غير برشلونة".

وعن المقارنات بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أكد سافيولا (36 عاماً) "شخصيا أفضل ليونيل ميسي على كريستيانو رونالدو، بسبب الطريقة التي يلعب بها ميسي، وكذلك الطريقة التي أعتقد أن كرة القدم يجب أن تُلعب بها"، وأضاف سافيولا، الذي كان يُلقب بـ"الأرنب" أن "رونالدو لاعب رائع لكن طريقة لعب ميسي في السنوات الأخيرة تُظهر لماذا هو أحسن لاعب في العالم".

أما بخصوص جوهرة فرنسا كيليان مبابي، فقد أكد سافيولا أن النجم الفرنسي الشاب يمتلك موهبة عظيمة فوق المستطيل الأخضر، وأردف: "لكن، أعتقد أنه من الصعب الآن على نجوم كرة القدم الجدد تجاوز كل من ميسي ورونالدو".