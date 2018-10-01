مورينيو: ما زلت ساذجاً

المصدر: ا ف ب

اعتبر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الإثنين أن بعض لاعبيه "يهتمون" أكثر من غيرهم بالأزمة التي يمر بها ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في تصريحات الإثنين عشية استضافة فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسقط يونايتد السبت أمام مضيفه وست هام (1-3)، في خسارة هي الثالثة له في سبع مراحل من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وعززت الأسئلة المطروحة حول مستقبل المدرب البرتغالي مع "الشياطين الحمر"، لاسيما في ظل العلاقة المتوترة مع لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

ويستضيف يونايتد الثلاثاء فالنسيا في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة ضمن دوري الأبطال، علما أنه فاز في الأولى على يونغ بويز السويسري 3-صفر.

وقال مورينيو "أعتقد أن بعض اللاعبين يهتمون أكثر من غيرهم" بما يمر به الفريق حاليا، مضيفا "بعد 20 عاما في كرة القدم، لا زلت الطفل الذي كنته. ما زلت ساذجا، الا أنني لا أعتقد أن لاعبا قد يكون غير صادق".

وسخر مورينيو من التقارير التي أوردتها وسائل إعلام إنجليزية الإثنين، وإشارتها الى أنه تلقى اتصالا من الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني والذي تردد أنه أبرز المرشحين لخلافته في حال إقالة البرتغالي أو رحيله عن النادي الإنجليزي.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن زيدان اتصل بمورينيو ليؤكد له أنه لا يعد مخططا للحلول بدلا منه. ولدى سؤال البرتغالي عن هذه المسألة، رد بسخرية داعيا الى توجيه السؤال الى الصحافي الذي كتب هذه الرواية، والاستفسار منه عما إذا كان هاتفه (مورينيو) عرضة للتنصت.

وعلق مورينيو على تصريحات للاعبه لوك شو عن ضرورة أن يتحمل اللاعبون مسؤولية أكبر بشأن البداية السيئة لهذا الموسم، مؤكدا أنه هو أيضا كمدرب يتحمل جزءا من اللوم.

وقال "الأداء على أرض الملعب برأيي هو نتيجة عوامل عدة (...) لوك شو على سبيل المثال قال أمرا أتفق معه، لكن ليس بشكل كامل لأنني جزء من ذلك (المسؤولية) وآخرون هم جزء من ذلك".

وشدد على أن المسألة لا تتعلق باللاعبين وحدهم، موضحا "للجميع دور عليهم تأديته (...) عندما نخسر، المسؤولية هي على الجميع. أنا سأحسن الأمور المتعلقة بي وبدوري".