زيدان يقترب من تدريب الشياطين الحمر

المصدر: البيان الالكتروني

يرى المختصون أن أيام جوزيه مورينيو مع الشياطين الحمر شارفت على الانتهاء.

فلا يمر يوم من دون أن تتحدث الصحافة البريطانية عن الأزمة في مانشستر يونايتد، مرة عن الصراع بين جوزيه مورينيو ولاعبيه، وأخرى عن رحيل بول بوغبا المحتمل، والآن عن النتائج الرياضية السيئة.

وقد تحدثت صحف التابلويد الإنجليزية عن انفصال فعلي وليس محتملا بين الطرفين، وان بديله قد تم تحديده بالفعل.

ورشح محللون ووسائل اعلام الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، لإعادة ترميم نادي مانشيستر يونايتد، بل اعتبروه المرشح الرئيسي لخلافة (سبيشيال وان).

ونقلت مجلة (اونز مونديال) الفرنسية المتخصصة في كرة القدم، تأكيد اللاعب الايرلندي السابق توني كاسكارينو لإذاعة Talk Sport اللندنية أن إدارة الشياطين الحمر اتصلت فعلا بالفرنسي زين الدين زيدان، مشيرة إلى ان الاخير استقى المعلومة من مصادر فرنسية موثوقة.

وترى المجلة الفرنسية أن الخسارة من وستهام 1/3 هذا الأسبوع قد تسرع من الارتباط بين الفرنسي والشياطين الحمر.