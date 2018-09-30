«سيتي» ينتزع صدارة «البريميرليغ» من ليفربول

المصدر: عواصم - وكالات

انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» من ليفربول الذي تعادل بصعوبة مع مضيفه تشيلسي 1 -1 في الوقت الذي فاز فيه «سيتي» حامل اللقب على ضيفه برايتون 2 - 0 أمس بهدفي رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو، في المرحلة السابعة من المسابقة.

وضاعف ويستهام معاناة مانشستر يونايتد وتغلب عليه 3 - 1، وعلى ملعب ستامفوردج بريدج تقدم تشيلسي بهدف سجله البلجيكي هازارد في الدقيقة 25، ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف ستوريدج هدف التعادل القاتل لليفربول. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة ليخسر الصدارة بفارق الأهداف من مان سيتي الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط بينما توقف رصيد تشيلسي عند 17 نقطة في المركز الثالث.

وفي الدوري الإيطالي، قلب فريق يوفنتوس تأخره بهدف أمام ضيفه نابولي إلى فوز 3 - 1 خلال في الجولة السابعة التي شهدت أيضاً فوز روما على لاتسيو 3 - 1.وواصل برشلونة إهدار النقاط في الدوري الإسباني وتعادل أمام أتلتيك بلباو 1- 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس.

وتقدم أتلتيك بلباو بهدف سجله أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 41 وتعادل منير الحدادي لبرشلونة في الدقيقة 84. ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة كما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع عشر.