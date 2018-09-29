برشلونة يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع بلباو

المصدر: وكالات

واصل فريق برشلونة إهدار النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم تعادل أمام أتلتيك بلباو 1/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري والتي شهدت أيضا فوز بلنسية على ريال سوسيداد 1 / صفر.

وتقدم أتلتيك بلباو بهدف سجله أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 41 وتعادل منير الحدادي لبرشلونة في الدقيقة 84.

ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، كما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي يفشل فيها برشلونة في تحقيق الفوز حيث تعادل مع جيرونا 2/2 ثم خسر أمام ليجانيس 1 / 2 قبل أن يتعادل اليوم، ويرجع آخر فوز حققه الفريق إلى يوم 15 أيلول/سبتمبر عندما فاز على ريال سوسيداد 2 /1.

في المقابل يعد هذا التعادل هو الرابع لبلباو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق توتنهام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

انحصر اللعب في وسط الملعب في العشر دقائق الأولى من المباراة حيث حاول كل فريق فرض سيطرته على وسط الملعب لاتخاذه قاعدة لشن الهجمات وهو ما ادى إلى عدم وجود أي خطورة تذكر على المرميين.

وبعد مرور العشر دقائق الأولى فرض فرق برشلونة سيطرته على مجريات اللعب في الوقت الذي تراجع فيه أتلتيك بلباو إلى وسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى برشلونة.

وأهدر أتلتيك بلباو فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 12 عندما لعبت كرة خلف مدافعي برشلونة وصلت إلى إينياكي ويليامس سددها بجوار القائم الأيسر للحارس مارك أندريه تير شتيجن.

بعدها بدقيقة سدد راؤول جارسيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تير شتيجن حولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 17 لعب راؤول جارسيا كرة بينية إلى اينياكي ويليامس الذي راوغ الحارس تير شتيجن لكنه أخرج الكرة إلى ركلة مرمى نتيجة لضغط أرتورو فيدال.

وجاءت أخطر هجمات برشلونة في الدقيقة 25 عندما مرر أرتورو فيدال كرة بينية إلى لويس سواريز داخل منطقة جزاء بلباو ليقابلها سواريز بتسديدة أرضي قوية إلا أن الحارس أوناي سيمون تألق وتصدى للكرة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 38 والتي كادت أن تشهد هدف التقدم لبرشلونة عندما توغل لويس سواريز بالكرة حتى دخل منطقة جزاء بلباو من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية حولها الحارس أوناي سيمون إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وعلى عكس سير اللعب سجل بلباو هدف التقدم في الدقيقة 41 عندما مرر ماركيل سوسايتا كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها أوسكار دي ماركوس بتسديدة على الطائر إلى داخل المرمى.

حاول فريق برشلونة تعديل النتيجة قبل نهاية هذا الشوط لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي بلباو لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بلباو 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق برشلونة من هجماته بحثا عن تعديل النتيجة وسط تراجع شبه كامل من لاعبي بلباو للحفاظ على نظافة الشباك.

ورغم الهجوم الكاسح لفريق برشلونة إلا أنه فشل في اختراق دفاع بلباو ليضطر الجهاز الفني لإشراك ليونيل ميسي بدلا من أرتورو فيدال في الدقيقة 55 من اجل زيادة الفعالية الهجومية.

وكاد برشلونة أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 62 عندما مرر عثمان ديمبلي كرة عرضية داخل منطقة جزاء بلباو قابلها فيليب كوتينو بتسديدة مباشرة لكن كرته اصطدمت بالعارضة وحاول سواريز متابعتها لكنه فشل ليمسك بها الحارس.

وكاد ميسي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 72 عندما سدد ليونيل ميسي الكرة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لكن المدافع أوسكار دي ماركوس أبعدها برأسه في اللحظة الأخيرة.

وأنقذ القائم الأيمن للحارس أوناي سيمون هدفا مؤكدا لبرشلونة في الدقيقة 77 عندما سدد ميسي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن.

وأسفرت هجمات برشلونة عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 عندما وصلت الكرة إلى ميسي في الناحية اليمنى وتوغل بها قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها الحارس لتعود إليه مرة أخرى قبل أن يمرر كرة عرضية قابلها منير الحدادي بتسديدة أرضية إلى داخل المرمى.

وأهدر راكيتيتش فرصة تسجيل هدف الفوز عندما مرر ميسي كرة رائعة إلى رايكيتيتش الذي استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل 1/1.

وفي المباراة الثانية، حقق بلنسية انتصاره الأول في الموسم الحالي وتغلب على مضيفه ريال سوسييداد 1 / صفر.

وبعد خمسة تعادلات وهزيمة واحدة ، تذوق بلنسية طعم الانتصار أخيرا، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط ويقفز إلى المركز الثاني عشر ، بفارق الأهداف فقط خلف سوسييداد.

ويدين بلنسية بفضل كبير في الفوز لمهاجمه الفرنسي كيفن جاميرو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 .