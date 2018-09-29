إخفاق يونايتد أمام وستهام يعمق أزمة مورينيو

المصدر: وكالات

استمرت معاناة مانشستر يونايتد بقيادة المدرب جوزيه مورينيو بعدما أخفق في الاعتماد على أسلوب خططي جديد وخسر 3-1 أمام وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد أسبوع شهد استبعاد بول بوجبا من أن يكون القائد الثاني في يونايتد والخروج من كأس رابطة الأندية ظهر الفريق بشكل متواضع مرة أخرى وابتعد عن سباق المنافسة على اللقب بعد استمرار نفس المشكلات.

ومع عدم ظهور بوجبا بشكل مميز خرج اللاعب الفرنسي بعد مرور 70 دقيقة بينما لم يكن يونايتد مؤثرا مع الاعتماد على طريقة 3-5-2.

وتقدم فيليبي أندرسون، المنضم لوست هام في صفقة قياسية للنادي، بهدف مبكر بكعب القدم بعد مرور خمس دقائق فقط من البداية.

وسدد أندريه يارمولنكو كرة اصطدمت بمنافسه المدافع فيكتور ليندلوف مدافع يونايتد ودخلت المرمى قبل نهاية الشوط الأول لتصبح النتيجة 2-صفر. وقلص البديل ماركوس راشفورد الفارق في الدقيقة 71.

واستغل ماركو أرناوتوفيتش تمريرة رائعة لينفرد بمرمى الحارس ديفيد دي خيا ويسجل الهدف الثالث ويضمن انتصار أصحاب الأرض.

وتجمد رصيد يونايتد عند عشر نقاط في أسوأ حصيلة للفريق في أول سبع مباريات بالدوري الممتاز بشكله الحالي ويزداد الضغط على مورينيو الذي لم يعد بوسعه تقديم الأداء الممتع أو حتى حصد النقاط.