البايرن يُلطم في برلين ويدنو من تضييع صدارة البوندسليغا

المصدر: د ب أ)

تلقى بايرن ميونخ لطمة جديدة في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم، إثر خسارته صفر / 2 أمام مضيفه هيرتا برلين أمس الجمعة في المرحلة السادسة للمسابقة.

وتجمد رصيد بايرن، الذي فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عقب تعادله 1 / 1 مع أوجسبورج في المرحلة الماضية، عند 13 نقطة، ولكنه ظل في الصدارة (مؤقتا) بفارق هدفين فقط أمام هيرتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وباتت الفرصة مواتية أمام بوروسيا دورتموند أو فيردر بريمن، صاحبي المركزين الثالث والرابع برصيد 11 نقطة، لاعتلاء الصدارة حال فوزهما على مضيفيهما بايرليفركوزن وشتوتجارت على الترتيب اليوم السبت في المرحلة ذاتها.

افتتح فيداد إيبيسيفيتش التسجيل لهيرتا في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أوندريج دودا الهدف الثاني في الدقيقة 44، ليقودا الفريق للعودة إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بخسارته 1 / 3 أمام مضيفه فيردر بريمن.

ويعد هذا هو الفوز الأول لهيرتا على بايرن منذ تسعة أعوام، حيث يعود آخر فوز لفريق العاصمة على نظيره البافاري إلى 12 فبراير عام 2009، عندما تغلب عليه 2 / 1.