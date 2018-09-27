10 استادات تستضيف يورو 2024

المصدر: (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس عن فوز ألمانيا بحق استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) .

وتوزع مباريات البطولة على 10 استادات في عشر مدن مختلفة منها العاصمة برلين حيث يستضيف الاستاد الأولمبي في العاصمة المباراة النهائية للبطولة مثلما حدث في بطولة كأس العالم 2006 بألمانيا فيما تبرز مدينتا ميونخ وبرلين كمرشحتين لاستضافة المباراة الافتتاحية للبطولة.

والقائمة التالية توضح الاستادات المختلفة للبطولة وسعة كل منها (بالألف مشجع) وعدد المباريات التي ستقام في كل استاد :

المدينة الاستاد السعة (بالألف مشجع) عدد المباريات

برلين الاستاد الألمبي 033ر70 6

كولونيا استاد كولونيا 922ر46 5

دورتموند استاد دورتموند 524ر61 6

دوسلدورف دوسلدورف آرينا 264ر46 4

فرانكفورت استاد فرانكفورت 057ر48 5

جيلسنكيرشن آرينا أوف شالكه 471 ر49 5

هامبورغ هامبورغ آرينا 215ر50 5

لايبزغ آر.بي آرينا 635ر46 4

ميونخ ميونخ آرينا 026ر66 6

شتوتجارت آرينا شتوتجارت 998ر50 5

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