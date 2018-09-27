مفاجأة من العيار الثقيل.. ليغانيس المتذيل يطيح ببرشلونة المتصدر

المصدر: أ ف ب

فجر ليغانيس صاحب المركز الأخير مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه فوزا تاريخيا على ضيفه برشلونة المتصدر وحامل اللقب 2-1 وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم الأربعاء على الملعب البلدي "دي بوتاركي" في مدريد في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وقلب ليغانيس الطاولة على برشلونة وحول تخلفه بهدف للبرازيلي فيليبي كوتينيو الى فوز بهدفين في 68 ثانية للمغربي نبيل الزهر وأوسكار رودريغيز.

وهو الفوز الأول هذا الموسم لليغانيس، الذي كان يملك نقطة واحدة قبل مباراة أمس، والأول في 5 مواجهات مع برشلونة (خسر الأربع الأخرى)، فتخلص من المركز الاخير وانتقل الى السابع عشر.

وبات ليغانيس الفريق الوحيد الذي تغلب على القطبين ريال مدريد وبرشلونة في عام 2018 بعدما كان أخرج النادي الملكي في مسابقة الكأس الموسم الماضي بالفوز عليه 2-1 في اياب ربع النهائي بعدما كان خسر امامه صفر-1 ذهابا.

في المقابل، فشل برشلونة في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد سقوطه في فخ التعادل أمام جاره الكاتالوني جيرونا 2-2 الأحد، علما بأنه كان متقدما 1-صفر لنجمه الارجنتيني ليونيل، ورد ضيفه بثنائية للاوروغوياني كريستيان ستوياني قبل ان ينقذه جيرار بيكيه بإدراك التعادل.

ومرة أخرى، أخفق مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي في فلسفة المداورة في التشكيلة بإبقاء الثلاثي الأساسي جوردي ألبا والأوروغوياني لويس سواريز والبرتغالي نيلسون سيميدو على مقاعد البدلاء، حيث لعب سيرجي روبرتو والبلجيكي توماس فيرمايلن ومنير الحدادي مكانهم، قبل ان يضطر الى استبدال الاخيرين بسواريز وألبا دون ان ينجح في تفادي الهزيمة.

وكان فالفيردي أبقى في المباراة السابقة كوتينيو والكرواتي ايفان راكيتيتش وصامويل اومتيتي على مقاعد البدلاء مفضلا عليهم الوافدين الجدد التشيلي ارتورو فيدال والبرازيلي ارثر والفرنسي كليمان لانغليه الذي طرد اواخر الشوط الاول وكان نقطة التحول في المباراة.

وبقي برشلونة في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف امام شريكه وغريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل ضيفا على اشبيلية لاحقا.

وتختتم المرحلة اليوم الخميس بلقاءات ألافيس مع خيتافي، وبلد الوليد مع ليفانتي، وجيرونا مع ريال بيتيس.