تهديف رونالدو سيتراجع مع «اليوفي»

المصدر: مدريد - د ب أ

تنبأت دراسة أجرتها إحدى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يستطيع أن يصل مع ناديه يوفنتوس الإيطالي إلى معدلات التهديف التي وصل إليها عندما كان ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال ماريو جاريدو، الذي يعمل بشركة «اولوسيب» للتكنولوجيا خلال فاعليات مؤتمر قمة كرة القدم العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد أمس: «لن يصل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس إلى أرقامه عندما كان مع ريال مدريد».

وأضاف: «في ريال مدريد كان يصل المتوسط إلى هدف واحد في المباراة فيما تشير التنبؤات إلى أنه لن يتجاوز 0.8 هدف في كل مباراة (مع يوفنتوس)». وجاءت النتائج التي خلصت إليها الشركة استناداً إلى نموذج حسابي يتم تغذيته بمئات الآلاف من البيانات التي تم جمعها من بطولات مختلفة.

ولا يستخدم هذا النموذج الحسابي أدوات لتقييم أداء اللاعب في الماضي وحسب، بل أيضاً يتوقع شكل علاقته مع محيطه الجديد، كما يقوم بتحليل عوامل أخرى مثل المنافسة وطريقة اللعب.