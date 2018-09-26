مورينيو يقترب من الرحيل عن مانشستر وزيدان يخلفه

المصدر: د ب ا

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء أنه يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في طريقه للرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد خروج الأخير من دور الـ 32 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على يد ديربي كاونتي أمس الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يعد المدرب المفضل للمراهنين على هوية أقرب المدربين الراحلين عن الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، وإلى أن المدرب البرتغالي يقاوم بضراوة لكيلا تتم الإطاحة به في القريب العاجل.

وتأمل إدارة مانشستر يونايتد في أن يقوم مورينيو بنفسه بتقديم استقالة حتى لا تضطر إلى دفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده الذي مددته مؤخرا حتى 2020 مقابل 23 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بات أقرب من أي وقت مضى من تولي المهمة الفنية للنادي الإنجليزي، في الوقت الذي بدأت فيه تتراجع قيمة المدرب البرتغالي بالنسبة لجماهير وقيادات مانشستر يونايتد.

وجاء مورينيو إلى مانشستر يونايتد ليعيده إلى حقبة الانتصارات بعد رحيل المدرب الأسكتلندي السابق أليكس فيرجسون، ولكن يبدو أنه بات محكوما عليه بالخروج من الباب الخلفي كسلفيه، ديفيد موييس ولويس فان جال.

ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع هذا المصير لمورينيو بعد موسمه الأول على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد، حيث أنهى الفريق في ذلك الموسم منافساته في الدوري الإنجليزي محتلا المركز السادس، ولكنه في الوقت نفسه فاز بثلاثة من أصل خمسة ألقاب كان يكافح ليحصل عليها، وهي: كأس السوبر الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.