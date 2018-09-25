أليغري يكشف سر غياب رونالدو عن حفل أفضل لاعب

المصدر: د ب ا

برر المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، اليوم الثلاثاء، غيابه هو ولاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حفل جوائز "الأفضل" أمس في لندن بأسباب تتعلق بجدول المباريات.

وبرر أليغري غيابه هو ورونالدو بقصر الفترة الزمنية، قبل مواجهة بولونيا غداً الأربعاء بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي اليوم: "أمس كان يوماً جيداً.. نأسف عن عدم ذهابنا.. لدينا مباراة قريبة، مباراة الغد وكان هذا الحدث لا يتوافق بشكل جيد مع جدولنا".

وأعرب أليغري عن سعادته بوجوده ضمن تصويتات الأرجنتيني ليونيل ميسي في جائزة أفضل مدرب مع إرنستو فالفيردي وبيب غوارديولا، والتي حصل عليها في النهاية المدير الفني لفرنسا ديدييه ديشامب.

وقال المدرب: "لم أكن أعرف الأمر.. أدركت الأمر الآن.. أنا سعيد.. لا يمكنني قول ما هو أكثر من هذا.. ديشامب فاز في النهاية لأنه قاد فرنسا للتتويج بالمونديال عن استحقاق".

وبخصوص مواجهة بولونيا أشار أليغري إلى أن كريستيانو لا يحتاج للراحة، وسيخوض اللقاء منذ بدايته، مذكراً بأن البرتغالي سيغيب عن مواجهة يانغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بسبب عقوبة الإيقاف.

وأكد أليغري أن الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي لم يهز الشباك حتى الآن، سيلعب في التشكيل الأساسي، مشيراً إلى أنه في حاجة لهذا الأمر.